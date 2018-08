HPE a dévoilé les résultats financiers de son troisième trimestre clos fin juillet. Le chiffre d’affaires atteint 7,76 milliards de dollars, ce qui représente une hausse d’environ 4% sur un an. La plus grande partie des revenus, soit 6,24 milliards de dollars, provient de l’Hybrid IT (+3%), qui recouvre l’ensemble des produits à l’exception des services financiers qui génèrent 928 millions de dollars (+3%) et de l’intelligent Edge (solutions IoT d’Aruba) qui rapporte 785 millions de dollars (+10%).

Si dans son ensemble l’Hybrid IT affiche une croissance de 3% sur un an, on note toutefois un recul de 6% de l’offre réseaux (59 millions de dollars générés) et de 1% des services Pointnext (1,79 million de dollars généré).

Le bénéfice net GAAP s’établit à 451 millions de dollars, soit 0,29 dollar dilué par action, contre 164 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,10 dollar un an plus tôt. Le bénéfice non-GAAP est de 670 millions de dollars, soit 0,44 dollar dilué par action, contre 375 millions de dollars et un bénéfice dilué par action de 0,22 dollar un an auparavant. Ces résultats sont supérieurs aux attentes des analystes (consensus Reuters) qui tablaient sur des revenus de 7,68 milliards de dollars et sur un bénéfice non-GAAP de 0,37 dollar dilué par action.

Pour le trimestre en cours la société prévoit un bénéfice par action non-GAAP compris entre 0,39 et 0,44 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, il prévoit un BPA non-GAAP de 1,50 à 1,55 dollar.

Dans un communiqué, le CEO Antonio Neri annonce une augmentation de 50% du dividende à partir du troisième trimestre.

Il annonce également l’arrivée de Tarek Robbiati, jusqu’à présent CFO de Sprint, à la direction financière. Ce dernier remplace Tim Stonesifer qui assurera la transition jusqu’au mois d’octobre.