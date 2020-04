Après avoir débloqué deux milliards de dollars pour soutenir la trésorerie des clients et partenaires, HPE a dévoilé une nouvelle batterie de mesures visant cette fois exclusivement ses partenaires, y compris ceux du programme Aruba Partner Ready. La firme de San Jose a ainsi suspendu les seuils de revenus, garantissant ainsi aux partenaires qu’ils conserveront leur niveau de partenariat s’ils n’atteignent pas leurs objectifs de chiffre d’affaires.

Dans une interview accordée à CRN, le patron du channel mondial de la société Paul Hunter a dévoilé d’autres mesures qui entreront en vigueur le 1er mai pour une durée de trois mois Il s’agit ici d’alléger la trésorerie des distributeurs et fluidifier ainsi leurs relations avec les partenaires opérant sur le marché des PME. Ces initiatives comprennent la suspension ou la réduction significative des objectifs SDI (Strategic Development Initiative) et l’octroi de conditions de paiement prolongées et d’escompte pour paiement anticipé. Sont notamment étendus les délais de paiement qui passent de 60 à 90 jours pour les bénéficiaires des programmes d’affacturage étendus.

« Nous cherchons à soutenir et à aider nos partenaires et à nous assurer que nous cultivons vraiment un écosystème de partenaires dynamique », a-expliqué Paul Hunter. « Si nous voulons que nos partenaires réussissent à long terme, nous devons investir à court terme. » Il a ajouté qu’il fallait améliorer la liquidité des distributeurs afin qu’ils puissent aider « les petits partenaires qui sont les plus vulnérables que les très grandes entreprises bien financées ». « La base de petits partenaires est très importante pour nous », a-t-il conclu.