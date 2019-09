HP vient de s’offrir Bromium, un spécialiste de la cybersécurité basé à Cupertino en Californie. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. Créée en 2010, l’entreprise a été soutenue par des investisseurs de premier plan comme Andreessen Horovitz, SilverLake, Intel Capital ou encore Meritech. La technologie de Bromium est déjà utilisée sous licence par HP pour sa solution Sure Click.

Bromium s’appuie sur la virtualisation pour se protéger contre les attaques avancées tout en fournissant des informations sur les menaces en temps réel. Lorsqu’un utilisateur visite une page Web, ouvre un document ou télécharge une pièce jointe à un courrier électronique, la solution crée une micro-machine virtuelle. Du point de vue de l’utilisateur, tout fonctionne exactement de la même manière que sur une machine normale. Cependant, chaque tâche et processus s’exécute dans sa propre micro-machine virtuelle et y est contenue. Les applications malveillantes n’ont aucun impact sur le système ou d’autres micro-VM. Lorsque la tâche est fermée, la micro-machine virtuelle est détruite, ainsi que les menaces qu’elle peut contenir.

Bromium sera associé aux solutions de sécurité HP, telles que Sure Sense, Sure View et Sure Start.

« Alors que les clients recherchent de plus en plus de nouveaux moyens de créer, de consommer et de collaborer sur leurs appareils, ils recherchent également la sécurité et la confidentialité. Avec une demande Web sur treize entraînant des logiciels malveillants et plus de 500.000 attaques de logiciels malveillants chaque jour, chaque décision concernant un équipement est une décision de sécurité », explique HP dans un communiqué.