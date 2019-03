A l’occasion de la conférence mondiale des partenaires Reinvent 2019, HP a présenté à Houston deux nouvelles offres en matière de sécurité des terminaux. « Le paysage de la sécurité continue d’évoluer, les terminaux constituant l’un des vecteurs d’attaque les plus courants et 64% des entreprises ayant connu une violation importante via un terminal au cours de la dernière année seulement », justifie le constructeur dans un communiqué.

La première de ces offres est HP DaaS Proactive Security, un service géré qui fournit aux points d’accès opérant sous Windows 10 une protection en temps réel contre les programmes malveillants et une analyse des menaces via HP TechPulse. Le service comprend notamment un outil d’auto-évaluation de la sécurité, un tableau de bord, ainsi que des solutions de cybersécurité tels que des services de réponse aux incidents, ainsi qu’une cyberassurance développée par Aon, le spécialiste britannique de la gestion des risques.

Par ailleurs, des experts spécialisés sont mis à disposition des clients pour renforcer la conformité de la protection des points de terminaison et fournir aux équipes informatiques des analyses détaillées de la chaîne de neutralisation.

Disponible aux Etats-Unis dès ce mois, HP DaaS Proactive Security sera étendu à d’autres pays plus tard dans l’année.

Le fabricant a par ailleurs dévoilé Sure Sense, un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour bloquer en temps quasi réel les programmes malveillants, y compris ceux inconnus auparavant.

Sure Sense s’appuie sur les efforts entreprise par la firme de Palo Alto pour sécuriser son portefeuille d’ordinateurs contre diverses menaces de cybersécurité, notamment les attaques du BIOS (avec Sure Start), les attaques de logiciels malveillants lancées à partir de sites pop-up (avec Sure Click) et le hacking visuel (avec Sure View).

Le produit arrive sur le marché alors que les offres de cybersécurité existantes ont du mal à suivre le nombre considérable de programmes malveillants créés, a expliqué Andy Rhoades, responsable mondial des systèmes personnels commerciaux, dans un entretien avec CRN. « Une petite brèche peut être catastrophique. Vous devez en quelque sorte combattre le feu par le feu », a-t-il ajouté, « Les logiciels malveillants sont créés avec l’IA, vous devez donc vous y attaquer avec l’IA. »

Sure Sense devrait être disponible sur certains PC à partir du mois de mai.