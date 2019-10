Horizontal Software vient de réaliser une levée de fonds de 350.000 euros pour renforcer la trésorerie du groupe. Ce financement a donné lieu à l’émission d’un nombre de 350.000 actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription unitaire de 1 euro, correspondant à une surcote de 15 % par rapport au cours de clôture de l’action de la séance du 1er octobre.

Cette opération s’est traduite par une augmentation de capital de 250.000 euros souscrite en totalité par l’actionnaire historique, Truffle Capital, et par une augmentation de capital de 100.000 euros souscrite par deux personnes physiques dont le président du conseil d’administration Jean Mounet, à hauteur de 50.000 euros.

La répartition du capital (base non diluée), soit 2.966.947 actions, est désormais la suivante : Truffle Capital (42%), autres investisseurs (21%), Holding Incubatrice et Mobile (20%), mandataires sociaux et salariés (10%), public (6%) et autocontrôle (1%).