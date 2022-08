La société d’investissement Truffle Capital a publié fin juillet l’édition 2022 de son top 100 des éditeurs de logiciels français en partenariat avec le cabinet d’études Teknowlogy. Une édition sous le signe de la croissance : le chiffre d’affaires édition cumulé des entreprises du classement a progressé de 10% en 2021 par rapport à 2020, à 12,7 milliards d’euros. 97% des éditeurs du top 100 ont achevé l’année 2021 sur un chiffre d’affaires est en progression (ou stable) contre 64% en 2020. « La crise du Covid est allée dans le sens du développement du secteur en accélérant l’adoption des usages liés au numérique », souligne Bernard-Louis Roques, directeur général et co-fondateur de Truffle Capital dans son édito.

Leur effectif cumulé est passé dans le même temps de de 165.000 à 176.000 emplois, soit une croissance de 6,6%. 16,7% de ces emplois (30.000) sont dans la R&D. Des emplois hautement qualifiés qui « participent pleinement de la souveraineté numérique du pays », se félicite Bernard-Louis Roques.

Petite ombre au tableau néanmoins : la pénurie de ressources qui affecte pour certains les délais de déploiement de leurs progiciels. Leurs clients doivent parfois patienter plus de 6 mois avant que ne débute la phase d’implémentation, note Bernard-Louis Roques. Sans compter que les tensions générées sur le marché de l’emploi sont facteur de hausse des salaires. La situation pourrait néanmoins se résorber d’elle-même si la crise née de la guerre en Ukraine se confirme. Certains éditeurs américains ont déjà commencé à s’adapter au ralentissement annoncé de l’économie en réduisant leurs effectifs.

Pour autant, les éditeurs français expliquent que la guerre en Ukraine n’a eu pour l’instant qu’un faible impact sur leurs opérations bien que le pays soit connu pour être une importante base de sous-traitance de développement logiciel avec plus de 212 000 développeurs recensés avant-guerre. Seulement deux éditeurs déclarent avoir recours à des ressources basées en Ukraine et un seul considère que son activité est impactée par la guerre.

Après les perturbations de 2020 et 2021, 50% des entreprises du Truffle 100 anticipent un retour à la normale en 2022 par rapport à 2019. 78% anticipent une croissance supérieure à 5% cette année (et 43% supérieure à 10%). Les trois quarts sont engagées dans un processus d’augmentation de leur effectif cette année. Selon eux, les principales tendances technologiques susceptibles de soutenir la croissance cette année sont le Cloud (pour 82% d’entre eux), la cybersécurité (50%) et l’intelligence artificielle (47%).

Les 13 nouveaux entrants dans le Truffle 2022 : Softathome (45), Id Systemes (71), Xelya (85), Eksae (86), La Boite Immo (89), Nomadia (92), Asys (94), Winpharma (96), Eurecia (97), Elap (98), Jump Technology (99), Syspertec (100), Groupe TSS (Rachat De Salvia Développement) (28)

Les 13 sortants par rapport au Truffle 2021 sont : Talend (8), Ivalua (20), Prodware (30), Mega International (42), Ige+Xao (53), Groupe Sigma (73), Groupe Cogeser (76), Slib (77), Klee Group, Geoconcept Sas (95) devient Nomadia, Atempo (88) racheté par Kickstart Management, Aca (94) racheté par Cegid, Salvia Développement (71) racheté par Groupe TSS.

Les entreprises de cette édition 2022 du Truffle 100 par ordre alphabétique : 4d ; Acd Groupe ; Ach@T Solutions ; Arpege ; Asys ; Ateme ; Axway ; Berger-Levrault ; Bodet Software ; Cast ; Cegedim ; Cegid ; Chapsvision ; Ciril Group ; Claranova ; Dalet ; Dassault Systemes ; D-Edge ; Deveryware ; Dimo Software ; Divalto ; Dl Software ; Docaposte ; Easyvista ; Ebp Informatique ; Eksae ; Elap ; Elcia ; Enovacom Sas ; Esi Group ; Esker ; Eudonet ; Eurecia ; Everwin ; Evolucare Payfit ; Fiducial Informatique ; Finance Active ; Futurmaster ; Gatewatcher ; Generix Group ; Groupe Cegi ; Groupe Jvs ; Groupe TSS ; Groupe Yoni ; Hardis Group ; Harvest ; Id Systemes ; Inetum ; Infologic ; Infovista ; Intescia ; Invoke ; Isagri ; Itesoft ; Jump Technology ; Kickstart Management (Atempo-Wooxo Group) ; La Boite Immo ; Lectra ; Linedata Services ; Lomaco Softs & Services ; Lucca ; Lyra Network ; Maincare Solutions ; Murex ; Neoxam ; Nibelis ; Nomadia ; Octime ; Odigo ; Oslo ; Planisware ; Prima Solutions ; Proginov ; Prologue ; Quadient ; Rca ; Sarbacane Software ; Savoye ; Seiitra ; Septeo ; Sidetrade ; Smart Adserver ; Softathome ; Softway Medical ; Sogelink ; Solware ; Sopra Steria ; Stormshield ; Syspertec ; Talentia Software ; Technidata ; Tessi ; Topsolid ; Vif Software ; Visiativ ; Wedia Sa ; Winpharma ; Witbe Sa ; Xelya.