Quelques semaines après le rachat d’Upinfo, Heliaq poursuit ses emplettes en annonçant l’acquisition d’Applixia, un spécialiste des environnements IBM i / Power Systems. Basée à Dreux (Eure-et-Loir), l’entreprise emploie 25 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 5 M€, dont 3 M€ de services récurrents.

Cette opération permet à Heliaq de doubler la taille de son activité IBM i existante – jusque-là principalement tournée vers la maintenance de l’ERP Ikos pour les bailleurs sociaux – avec désormais 35 spécialistes. « Cela nous fait entrer dans le top 10 français des prestataires positionnées sur cet environnement », se félicite Éric Julien, directeur général d’Heliaq.

L’autre gros point positif pour Heliaq, ce sont ces 3 M€ de services récurrents. Certifié ISO 27001 et ISAE 3402, Applixia produit des services managés 24/7 sur les environnements Power Systems mais également des services de cybersécurité et de continuité d’activité via un centre de sécurité (SOC). Autant de services qui viennent renforcer ses propres services récurrents.

Applixia apporte également un portefeuille de 150 clients, à 95 % privés, quand Heliaq recrute ses clients à 60 % dans le secteur public.

Applixia devient la vingt-neuvième agence du groupe. L’ensemble des collaborateurs est maintenu. Jean-Paul Poirot, président-fondateur (à gauche sur la photo), continuera de diriger la filiale jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle son directeur technique prendra le relais.

Depuis sa scission d’avec Koesio en mars 2025, Heliaq en est déjà à sa troisième opération, les acquisition de Protego Informatique (cybersécurité) et d’Upinfo (infrastructures et services managés) ayant précédé celle d’Applixia.

Heliaq ne compte pas s’arrêter là. Le groupe, qui réalise désormais 360 M€ de chiffre d’affaires avec 750 collaborateurs, prévoit de finaliser d’ici mars 2026 une quatrième acquisition.

À droite sur la photo : Jean-Pierre Blanc directeur général Heliaq Solutions, dont Applixia devient la filiale.