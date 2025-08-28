Heliaq (ex-Koesio CIT) poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Upinfo. Cette société francilienne d’une dizaine de collaborateurs, réalisant environ 2 M€ de chiffre d’affaires, se distingue par son expertise en matière de cybersécurité dans le Cloud et d’infogérance sur mesure. Fondée et dirigée par Olivier Riato et Nicolas Legrand, Upinfo est implantée à Paris (11ᵉ arrondissement) et s’adresse principalement aux PME et grandes PME.

Pour Heliaq, cette opération répond à un double objectif. D’une part, elle lui permet de consolider son portefeuille d’offres et de compétences en cybersécurité dans la continuité du rachat de Protego intervenu au printemps dernier. Cette entreprise d’une trentaine de personnes avait ainsi permis au groupe de se renforcer sur les services de cybersécurité en mode projet (audits, pentests…) mais également sur les services récurrents, notamment autour du SOC. L’acquisition d’Upinfo vient donc compléter ce socle en renforçant la dimension services de sécurité infogérés. D’autre part, elle permet de raffermir l’implantation du groupe en région parisienne notamment sur les services cloud.

Au-delà des expertises, Heliaq met en avant l’intérêt de taille critique que représente ce rapprochement pour les équipes et pour les clients d’Upinfo : « Cela leur permet de bénéficier de tout notre panel de solutions IT et de se positionner en tant que prestataire global », expose Clément Lacorre, directeur marketing opérationnel d’Heliaq (photo).

Avec ce rachat, Heliaq porte ses effectifs à environ 750 collaborateurs. Le groupe s’est fixé pour objectif de franchir le cap 800 collaborateurs et des 400 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2025-2026 qui s’achèvera en mars 2026 (contre 350 M€ sur l’exercice 2024-2025). Pour y parvenir, Heliaq compte poursuivre sa stratégie de croissance externe. Le groupe est en cours de finalisation d’une troisième opération portant sur une entreprise de services cloud de 6 M€ de CA. L’annonce devrait être officialisée d’ici un mois.