Depuis le 1er avril, l’ancienne branche corporate de Koesio est devenue une société indépendante rebaptisée Heliaq. Spécialisée dans l’accompagnement et les services IT, la nouvelle entité dirigée par Philippe Goubert (président) et Éric Julien (directeur général) initie ce nouveau départ avec un effectif de 720 employés, une base de 6.000 clients et un chiffre d’affaires de 350 M€. Pressée de grandir et avec le soutien de ses principaux actionnaires (le groupe Chevrillon et Arkéa Capital), elle vient de réaliser sa première opération de croissance externe.

Heliaq annonce ainsi l’acquisition de la société Protego Informatique. Avec plus de 25 ans d’expérience, cet intégrateur spécialisé dans la cybersécurité réalise 6 M€ de chiffre d’affaires grâce à deux agences à Chatenay-Malabry et à Toulouse. Ses 27 collaborateurs vont rejoindre les équipes d’Heliaq Solutions, la filiale du groupe en charge du Cloud, des services managés et de la cybersécurité. De plus, 4 des 5 actionnaires restent dans l’aventure, avec un poste clé de directrice cyber pour Maryline Flet.

Avec cette opération, Heliaq renforce ses compétences cyber en région Parisienne et en Occitanie. Elle apporte aussi une plus grande profondeur à l’offre alors que le groupe a lancé son offre SOC en 2024.

Sur l’exercice 2025, le groupe entend accélérer la croissance organique en continuant d’enrichir son offre sur les services managés et la cybersécurité. Il prévoit aussi de poursuivre les opérations de croissance externe pour compléter ses expertises et renforcer son ancrage régional.

« En cette période de consolidation du marché IT, nous sommes résolument offensifs et à l’écoute d’acteurs prêts à rejoindre un groupe à taille humaine et ancré dans les territoires », affirme Éric Julien.

Heliaq se fixe pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 400 M€ et de passer à 800 collaborateurs à la fin de l’exercice 2025. L’ESN a l’ambition de doubler son chiffre son chiffre d’affaires en cinq ans, en le portant au-delà des 750 M€ à l’horizon 2030 et de faire grandir ses équipes à 1200 collaborateurs.

Photo : Eric Julien, directeur général (à gauche) et Philippe Goubert, président (à droite). Crédit photo Heliaq.