L’éditeur français de cybersécurité HarfangLab, spécialiste de la protection des terminaux, étoffe son offre et renforce son empreinte dans le réseau de distribution. L’entreprise vient en effet de signer un contrat de distribution avec Infinigate France, marquant ainsi son entrée dans un modèle de distribution à deux niveaux.

Infinigate aura un double rôle : d’une part, recruter un réseau de partenaires régionaux orienté PME ; d’autre part, assurer la diffusion de sa nouvelle offre souveraine European Defense Platform. Présentée en juin dernier avec Sekoia.io, cette offre intégrée ciblant les entreprises de 100 à 1000 postes réunit les technologies EDR/EPP d’HarfangLab et la plateforme SOC de Sekoia.io. Le tout via un contrat unique porté par Infinigate, simplifiant l’achat, et proposé à un tarif attractif.

Dans le prolongement de cette logique de plateformisation, HarfangLab a récemment annoncé le lancement Scout, une offre de gestion de la surface d’attaque (Attack Surface Management ou ASM) intégrée à sa plateforme de sécurité des terminaux. Scout complète les briques historiques EDR (détection/réponse) et EPP (protection/prévention) en apportant une approche proactive fondée sur trois modules : évaluation de la vulnérabilité (vulnerability assessment), découverte de l’informatique fantôme (shadow IT discovery) et, à partir de 2026, rapport de conformité (compliance report).

Pour Grégoire Germain, CEO et cofondateur d’Harfanglab (photo), cette intégration illustre la vision de l’éditeur, qui passe d’un modèle de produits isolés à une logique de plateformisation avec une offre unifiée capable de couvrir tout le spectre de la sécurisation du poste de travail, de la prévention à la remédiation. Une évolution qui répond à la demande du marché.

Lancé en 2024, le programme partenaires d’HarfangLab a au passage été renforcé avec la création d’un niveau “Authorized”. Venant compléter les statuts Essential, Engage et Elite, ce « badge » vise à s’assurer que les partenaires qui l’arborent ont le niveau de compétences requis pour délivrer du service autour de son offre. Son officialisation, s’accompagne de la mise en place d’un portail dédié et d’une plateforme de formation en ligne.

Le réseau compte aujourd’hui une soixantaine de partenaires, dont plusieurs acteurs de référence tels que Orange Cyberdefense, Capgemini, Athéo, Advens, Linkt ou Axians.

Fondée en 2018, l’entreprise continue d’afficher une croissance solide : +60 % en 2025, avec un revenu annuel récurrent en passe d’atteindre les 20 M€, dont 15 % réalisé à l’international (principalement en Allemagne, en Suisse, au Benelux et en Espagne, où l’entreprise a commencé à déployer des équipes commerciales). Harfanglab ambitionne d’atteindre les 100 M€ de revenu annuel récurrent d’ici 2030.