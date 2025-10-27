L’éditeur français de cybersécurité HarfangLab, spécialiste de la protection des terminaux, étoffe son offre et renforce son empreinte dans le réseau de distribution. L’entreprise vient en effet de signer un contrat de distribution avec Infinigate France, marquant ainsi son entrée dans un modèle de distribution à deux niveaux.

Infinigate aura un double rôle : d’une part, recruter un réseau de partenaires régionaux orienté PME ; d’autre part, assurer la diffusion de sa nouvelle offre souveraine European Defense Platform. Présentée en juin dernier avec Sekoia.io, cette offre intégrée ciblant les entreprises de 100 à 1000 postes réunit les technologies EDR/EPP d’HarfangLab et la plateforme SOC de Sekoia.io. Le tout via un contrat unique porté par Infinigate, simplifiant l’achat, et proposé à un tarif attractif.

Dans le prolongement de cette logique de plateformisation, HarfangLab a récemment annoncé le lancement Scout, une offre de gestion de la surface d’attaque (Attack Surface Management ou ASM) intégrée à sa plateforme de sécurité des terminaux. Scout complète les briques historiques EDR (détection/réponse) et EPP (protection/prévention) en apportant une approche proactive fondée sur trois modules : évaluation de la vulnérabilité (vulnerability assessment), découverte de l’informatique fantôme (shadow IT discovery) et, à partir de 2026, rapport de conformité (compliance report).
Pour Grégoire Germain, CEO et cofondateur d’Harfanglab (photo), cette intégration illustre la vision de l’éditeur, qui passe d’un modèle de produits isolés à une logique de plateformisation avec une offre unifiée capable de couvrir tout le spectre de la sécurisation du poste de travail, de la prévention à la remédiation. Une évolution qui répond à la demande du marché.

Lancé en 2024, le programme partenaires d’HarfangLab a au passage été renforcé avec la création d’un niveau “Authorized”. Venant compléter les statuts Essential, Engage et Elite, ce « badge » vise à s’assurer que les partenaires qui l’arborent ont le niveau de compétences requis pour délivrer du service autour de son offre. Son officialisation, s’accompagne de la mise en place d’un portail dédié et d’une plateforme de formation en ligne.
Le réseau compte aujourd’hui une soixantaine de partenaires, dont plusieurs acteurs de référence tels que Orange Cyberdefense, Capgemini, Athéo, Advens, Linkt ou Axians.

Fondée en 2018, l’entreprise continue d’afficher une croissance solide : +60 % en 2025, avec un revenu annuel récurrent en passe d’atteindre les 20 M€, dont 15 % réalisé à l’international (principalement en Allemagne, en Suisse, au Benelux et en Espagne, où l’entreprise a commencé à déployer des équipes commerciales). Harfanglab ambitionne d’atteindre les 100 M€ de revenu annuel récurrent d’ici 2030.

Nos lecteurs ont lu ensuite


HarfangLab, Sekoia et Pradeo s’allient autour d’un projet de plateforme XDR ouverte et souveraine
HarfangLab, Sekoia et Pradeo annoncent une alliance visant à fournir une offre globale de détection des menaces et de réponse qui agrège leurs solutions respectives. Les trois éditeurs sont chacun spécialistes d’un domaine et à...

HarfangLab signe un accord de distribution avec Infinigate
Le grossiste à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions de cybersécurité Infinigate complète son offre en signant un accord de distribution avec l’éditeur français de solutions de protection des terminaux HarfangLab. Ce dernier est réputé...

Sécurité : Infinigate rachète le grossiste D2B pour affermir son implantation sur le segment PME
Le grossiste allemand spécialisé en solutions de sécurité annonce le rachat de son homologue français D2B. Comme son acquéreur, D2B est spécialisé sur la sécurité – une activité qui représente 70% de ses revenus –...

HarfangLab : l’EDR souverain certifié par l’ANSSI qui mise sur l’indirect
Vous êtes fournisseur de services de sécurité infogérés et vous désespériez de trouver une solution EDR – ces successeurs des antivirus – à la fois souveraine, certifiée par l’ANSSI, ouverte, transparente et performante ? Inutile de...

Infinigate obtient la distribution exclusive de Cybereason en Europe
Le grossiste à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions de cybersécurité complète son offre en signant un accord de distribution paneuropéen avec l’éditeur de solutions EDR-XDR (protection des postes de travail et de détection des...