Après 8 ans en tant que dirigeant de l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), Guillaume Poupard va devenir directeur général adjoint de Docaposte à partir de janvier prochain. Docaposte est la filiale numérique du groupe La Poste qui édite le coffre-fort numérique Digiposte et des services de lettre recommandée électronique, de signature électronique et d’archivage numérique.

« Guillaume Poupard aura pour mission, à compter du 1erjanvier 2023, de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de Docaposte dont l’ambition est de devenir, d’ici 2030, l’acteur référent des services de confiance et de sécurité numériques en France et en Europe », précise un communiqué. « Pour Docaposte, l’Europe représente un levier de croissance important pour ses solutions de confiance et de sécurité numériques (identification/authentification, signature, archivage, cloud…) dans un contexte de renforcement de la règlementation sur les données, les technologies et les infrastructures. »

Pour mémoire, Docaposte a annoncé le 26 octobre dernier le lancement d’une offre de cloud souverain, Numspot, pour 2023, au sein d’un consortium 100% français avec DS Outscale, Bouygues Télécom et la Caisse des Dépôts.

Dans le communiqué, Guillaume Poupard déclare que « le développement d’un numérique de confiance, performant et respectueux de nos valeurs est un enjeu majeur pour nos concitoyens, nos administrations et nos entreprises. »

On ne connaît pas encore le nom de la personne qui lui succèdera à l’Anssi.