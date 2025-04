Bleu, la co-entreprise de Capgemini et Orange, entame le processus de qualification SecNumCloud de sa plateforme de services cloud, qu’elle espère finaliser au premier semestre 2026.

Elle vient de passer le jalon « J0 », ce qui signifie que son dossier a été déposé et validé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Reste maintenant à franchir les étapes de l’acceptation de la stratégie d’évaluation (J1), de l’évaluation sur site (J2) et à obtenir enfin la décision de qualification (J3).

SecNumCloud, le visa de sécurité de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (l’Anssi), vise à apporter la protection la plus élevée possible des données sensibles.

La procédure de qualification concerne les couches IaaS (Infrastructure as a service), PaaS (Platform as a service) et CaaS (Containers as a service). Les services cloud de Bleu sont hébergés dans ses datacenters, en Ile-de-France et dans le sud de la France. Ils sont pilotés depuis ses centres opérationnels à Paris et Rennes.

Bleu vise à mettre à disposition de ses clients les services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un environnement « cloud de confiance ». S3NS, la société commune entre Thales et Google, propose une offre concurrente basée sur des services Google Cloud Platform et a lancé son processus de qualification SecNumCloud dès l’été 2024.

Bleu a lancé ses opérations commerciales début 2024 et propose depuis à ses premiers clients le programme de préparation à la migration « Départ lancé ». Elle s’est entourée à partir de septembre 2024 de 12 partenaires intégrateurs pour délivrer le programme, groupe désormais porté à 17 avec les renforts de BearingPoint, Bluesoft, Onepoint, Open et Talan.

Bleu emploie désormais 130 personnes et vise un effectif de 200 personnes d’ici fin 2025.