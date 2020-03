Seattle est aux Etats-Unis le principal foyer d’infection du coronavirus avec près de 40 personnes infectées et 10 morts. C’est également un important centre de nouvelles technologies puisque de nombreuses entreprises comme Microsoft, Amazon ou Google se sont installés dans la ville ou sa banlieue. On ne sera donc pas surpris d’apprendre qu’après Microsoft et Facebook, Amazon et Google ont également recommandé à leurs salariés de travailler chez eux.

Un porte-parole de Google a indiqué à Reuters que la société avait pris cette décision après avoir consulté des responsables de la santé publique. La filiale d’Alphabet a par ailleurs imposé à ses collaborateurs qui ne peuvent pas travailler chez eux de ne pas accueillir de visiteurs extérieurs dans les bureaux de l’entreprise.

Ces recours au télétravail pourraient affecter plus de 100.000 personnes dans la région de Seattle, car Microsoft et Amazon y emploient chacun plus de 50.000 personnes tandis que Facebook et Google comptent respectivement 5.000 et 4.500 salariés dans les environs.

Les autorités sanitaires de Seattle ont exhorté les entreprises locales à permettre à leurs employés de travailler à domicile autant que possible, à décaler leurs horaires de travail pour réduire la congestion dans les transports publics et à éviter les grands rassemblements professionnels.

Les grands rassemblements professionnels sont d’ailleurs de plus en plus annulés ou reportés. Ingram Micro vient ainsi d’annoncer le report à une date non précisée de son Cloud Summit qui devait se tenir à Miami du 12 au 14 mai. IBM a de son côté purement et simplement annulé sa Think Conference qui devait se dérouler du 5 au 7 mai à San Francisco. Enfin, SAP a indiqué qu’il supprimerait tous les événements prévus au mois de mars et, pour certains, en avril. Disparaissent ainsi du calendrier tous les événements SAP Now prévus ce mois-ci et le mois prochain, ainsi que sa conférence Concur Vision à Orlando (9 au 12 mars) et sa conférence SAP Ariba Live à Las Vegas (16 au 18 mars).