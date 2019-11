Google annonce l’acquisition de CloudSimple, un fournisseur d’environnements sécurisés dédiés à l’exécution de charges de travail VMware dans le cloud. Cette opération fait suite à un partenariat entre les deux entreprises annoncé plus tôt dans l’année, destiné à faciliter les migrations des charges de travail VMware sur site vers la solution Google Cloud VMware par CloudSimple, tout en créant de nouvelles charges de travail VMware si nécessaire. La solution exploite les technologies de centre de données définies par logiciel VMware, notamment NSX, vSAN et vSphere, sur une plateforme administrée par CloudSimple for GCP.

Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. CloudSimple a été créé en 2016 par son CEO, Guru Pangal, à l’origine de StorSimple, une solution de stockage cloud hybride rachetée par Microsoft en 2012.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Google Cloud, à l’occasion de leur acqusition de CloudSimple, un partenaire VMware Cloud Verified », déclare dans un communiqué Ajay Patel, vice-président et directeur de l’unité en charge des logiciels pour fournisseurs de cloud chez VMware. « Notre partenariat avec Google Cloud permet à nos clients communs d’exécuter des charges de travail VMware sur VMware Cloud Foundation dans Google Cloud Platform. Grâce à VMware sur Google Cloud Platform, les clients pourront tirer parti de toute la familiarité des outils et de la formation VMware et protéger leurs investissements tout en appliquant leurs stratégies en matière de cloud, en mettant rapidement sur le marché de nouveaux services et en les exploitant de manière transparente et sécurisée au travers d’un environnement de cloud hybride. »