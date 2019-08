À l’occasion de sa conférence annuelle qui se tient du 25 au 29 août à San Francisco, VMware a dévoilé VMware Hybrid Cloud Platform, une nouvelle plateforme globale rassemblant différents produits (tels que Cloud Foundation, Cloud Marketplace, vRealize) et services VMware (AppDefense, Horizon DaaS, Site Recovery…). L’ambition de cette offre est de permettre aux clients de créer, exécuter et gérer de manière cohérente, simplifiée et à moindre coût des charges de travail et des applications sur une infrastructure pouvant être constituée simultanément de datacenters et de clouds publics et privés.

VMware Hybrid Cloud Platform peut être exploité sur tous les grands clouds publics tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, ainsi que ceux d’une soixantaine de partenaires VMware labellisés Cloud Verified dans le monde. VMware Hybrid Cloud Platform peut également être déployé sur site en datacenter ou en environnement edge via les VMware Cloud on AWS, VMware Cloud on Dell EMC et via divers partenaires matériels VMware.

La plate-forme prend en charge tous les modèles d’exploitation : elle peut être géré par le client, par le partenaire de distribution ou directement par VMware.

VMware a également annoncé de nouvelles fonctionnalités autour de VMware Cloud on AWS, notamment la fonction HCX qui permet de migrer en un clic et d’interconnecter des sessions de VMware Cloud on AWS SDDC (datacenters définis par logiciel) s’exécutant dans différentes régions AWS et le nouveau stockage Elastic vSAN pour faciliter la mise à l’échelle du stockage. VMware HCX permet une migration transparente des charges de travail entre environnements de cloud public et privé sans aucune modification de la configuration ou de l’application.

VMware a également dévoilé un partenariat avec Nvidia qui va permettre aux clients d’exécuter des versions virtualisées de ses processeurs graphiques dans le Cloud capables d’accélérer leurs applications existantes et de faire tourner de nouvelles applications embarquant des fonctions d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’analyse de données.

Enfin, VMware a annoncé CloudHealth Hybrid For Hybrid Cloud Environments, une déclinaison pour environnements hybrides de son offre de surveillance des coûts du Cloud CloudHealth. Dans sa version hybride, CloudHealth, qui n’était auparavant disponible que dans les environnements de cloud public, intègre désormais des fonctionnalités d’optimisation, d’évaluation de la migration et de sécurité pour les environnements de cloud hybride VMware. CloudHealth For Hybrid Cloud Environments permet d’appliquer des règles à tous les clouds à partir d’un point unique, d’évaluer l’opportunité de migrer et quelles charges de travail migrer vers quel Cloud en fonction des coûts et des performances.