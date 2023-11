Le cabinet d’études Gartner énonce ses prédictions pour 2024 et au-delà, à l’occasion de son symposium annuel à Orlando, en Floride. Lors de la présentation de sa liste de tendances technologiques pour l’année à venir, il a souligné que l’intelligence artificielle (IA) et le développement d’applications via l’IA auraient un fort impact sur les entreprises en 2024. Voici un résumé des 10 tendances dévoilées :

La démocratisation de l’IA générative

« L’IA générative (GenAI) se démocratise grâce à la confluence de modèles massivement pré-entraînés, de l’informatique en nuage et de l’open source, rendant ces modèles accessibles (…) D’ici 2026, plus de 80% des entreprises auront utilisé des API, des modèles GenAI ou déployé des applications GenAI dans des environnements de production, contre moins de 5% en 2023 », prédit Chris Howard, analyste chez Gartner.

Une gestion accrue de la confiance, du risque et de la sécurité de l’IA

Gartner prévoit que, d’ici 2026, les entreprises appliqueront de nombreux contrôles des modèles d’IA dans le cadre de la gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l’IA (TRiSM).

« Ces outils augmenteront la précision de leur prise de décision en éliminant jusqu’à 80% des informations erronées », prévoit Gartner. « Sans garde-fous, les modèles d’IA peuvent rapidement générer des effets négatifs cumulés qui échappent à tout contrôle, éclipsant les performances positives et les gains sociétaux que l’IA permet. La gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l’IA (TRiSM) fournit des outils pour ModelOps, une protection proactive des données, une sécurité spécifique à l’IA, une surveillance des modèles – y compris une surveillance de la dérive des données, de la dérive des modèles et/ou des résultats involontaires – et des contrôles des risques pour les entrées et les sorties vers des modèles et des applications tiers ».

L’usage de technologies durables

« L’utilisation de technologies telles que l’IA, les crypto-monnaies, l’internet des objets et l’informatique dans le cloud suscite des inquiétudes quant à la consommation d’énergie et aux impacts environnementaux. Il est donc d’autant plus essentiel de veiller à ce que l’utilisation de l’informatique devienne plus efficace, circulaire et durable ». Gartner prévoit que, d’ici 2027, 80% des DSI utiliseront des indicateurs de performance quant à la durabilité de leur service informatique et que 25% des DSI verront leur rémunération affectée par l’impact environnemental de leur service.

Le développement assisté par l’IA

« Le développement assisté par l’IA consiste à user de technologies d’intelligence artificielle (GenAI, apprentissage automatique) pour concevoir, coder et tester des applications. Ces outils permettront de passer moins de temps à écrire du code, afin de pouvoir se consacrer à des activités plus stratégiques », explique Gartner.

Le développement d’applications intelligentes

Les applications intelligentes utilisent des données historiques et des données issues d’interactions en temps réel pour prédire des comportements et émettre des suggestions. « Les applications intelligentes offrent ainsi des expériences qui s’adaptent dynamiquement à l’utilisateur », commente Gartner.

Une main-d’œuvre connectée et augmentée

D’ici 2027, 25% des DSI utiliseront des initiatives de main-d’œuvre connectée augmentée (ACWF) pour réduire de moitié les temps de formation, selon Gartner.

« La main-d’œuvre connectée et augmentée (Augmented-Connected Workforce ou ACWF) vise à optimiser la valeur dérivée des travailleurs humains. L’ACWF utilise des applications intelligentes et des analyses de la main-d’œuvre pour fournir des conseils au quotidien afin de soutenir l’expérience, le bien-être et la capacité de la main-d’œuvre à développer ses propres compétences ».

La gestion continue de l’exposition aux menaces

« La gestion continue de l’exposition aux menaces (CTEM) est une approche pragmatique et systémique qui permet aux organisations d’évaluer l’accessibilité, l’exposition et l’exploitabilité des actifs numériques et physiques d’une entreprise de manière continue et cohérente », définit Gartner. « L’alignement des champs d’évaluation et de remédiation CTEM sur les vecteurs de menace ou les projets d’entreprise, plutôt que sur un composant d’infrastructure, permet de mettre à jour non seulement les vulnérabilités, mais aussi les menaces non corrigibles ».

L’arrivée de clients-machines, ou « custobots »

Gartner définit les clients-machines comme des acteurs économiques « non-humains » capables de négocier et d’acheter de manière autonome des biens et des services en échange d’un paiement.

« D’ici 2028, il existera 15 milliards de produits connectés ayant le potentiel de se comporter comme des clients, et des milliards d’autres suivront dans les années à venir. Cette tendance (…) deviendra finalement plus importante que l’arrivée du e-commerce », selon Gartner.

L’ingénierie de plateformes

« L’ingénierie de plateforme consiste à construire et à exploiter des plateformes de développement interne en libre-service. Chaque plateforme est une couche, créée et maintenue par une équipe produit dédiée, conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs en s’interfaçant avec des outils et des processus », définit Gartner. D’ici 2026, le cabinet prévoit que 80% des entreprises d’ingénierie logicielle mettront en place des équipes de plateforme en tant que fournisseurs internes de services, de composants et d’outils réutilisables pour la distribution d’applications. L’ingénierie de plateforme viendrait résoudre les problèmes de collaboration entre les développeur·se·s de logiciels et les opérateurs.

Des plateformes cloud industrielles

D’ici 2027, Gartner prévoit que plus de 70% des entreprises utiliseront des plateformes industrielles dans le cloud (ICP), contre moins de 15% en 2023. « Les ICP répondent aux besoins des entreprises en combinant des services SaaS, PaaS et IaaS en une offre de produits complète avec des capacités modulables », précise le cabinet d’études.