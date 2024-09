L’essor des PC dotés d’IA paraît inévitable. Selon deux études de Canalys et Gartner, le marché du PC a déjà commencé à opérer sa mutation au point que Gartner estime qu’en 2026 le marché ne proposera presque plus que des Copilot+ PC. Sans pour autant que les usages IA soient réellement le moteur de leur succès.

Le marché des ordinateurs personnels est en pleine mutation et les ventes repartent à la hausse après deux terribles années, contre-coup de regain de dynamisme des années Covid. Canalys anticipe une croissance de 6% des expéditions de PC aux USA, atteignant près de 70 millions d’unités en 2024, puis 74 millions en 2025. Pour Greg Davis, analyste chez Canalys, « cette hausse est en réalité principalement due au renouvellement des parcs informatiques des grandes entreprises, avec une augmentation de 12 % des expéditions dans ce segment lors du dernier trimestre. Les consommateurs et les petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste, affichant respectivement des croissances de 3 % et 6 % ».

« L’invasion des processeurs à NPU intégré, débuté a ! »

L’un des moteurs clés de cette croissance est l’essor des PC dotés de capacités d’IA. Canalys prévoit que d’ici le quatrième trimestre 2024, 30 % des expéditions totales de PC aux États-Unis seront équipées pour l’IA, chiffre qui devrait atteindre 50 % en 2025.

Cette tendance est alimentée par les principaux fabricants de processeurs tels qu’AMD, Intel et Qualcomm, qui lancent de nouvelles puces intégrant des unités de traitement neuronal (NPU) pour accélérer les applications d’IA directement sur l’appareil et rapidement imposer sur le marché le concept « Copilot+ PC » même si les cas d’usage de l’IA embarquée ne sont pas encore là.

Selon Ranjit Atwal, directeur analyste senior chez Gartner, « le débat est passé d’une spéculation sur quels PC pourraient inclure des fonctionnalités d’IA à, désormais, la conviction que la plupart des PC intégreront finalement des capacités NPU. En conséquence, le NPU deviendra une caractéristique standard pour les fournisseurs de PC. »

Gartner va plus loin en prédisant qu’à partir de 2026, les ordinateurs portables dotés d’IA seront la seule option disponible pour les grandes entreprises, contre moins de 5 % en 2023.

L’ARM d’abord adopté par le grand public

Mais, et c’est finalement peut-être bien plus intéressant, cette transition devrait également affecter significativement la domination des architectures x86 au profit des systèmes basés sur ARM (avec les Snapdragon X de Qualcomm), notamment dans le marché des ordinateurs portables grand public. Cependant, le Gartner semble persuadé qu’en 2025, les ordinateurs portables Windows x86 équipés d’IA conserveront leur leadership dans le segment professionnel. De quoi réjouir Intel qui joue une grande partie de sa survie sur le succès de ses nouveaux processeurs Lunar Lake à l’autonomie très améliorée et au NPU 50 TOPS intégré.

En définitive, pour Gartner, les DSI ne se demanderont plus s’il faut acheter des PC dotés d’IA, mais lequel choisir, et en x86 ou en ARM ? Ainsi, même si les entreprises se montrent en réalité réticentes à payer une « surtaxe » pour les fonctionnalités d’IA, elles investiront quand même dans ces appareils pour assurer leur pérennité technologique et bénéficier d’un environnement informatique plus sécurisé et privé. D’autant que Windows 11 24H2 embarque des fonctionnalités de sécurité renforcée qui ne s’expriment que sur les dernières générations de processeurs Qualcomm, Intel et ARM qui se trouvent justement à embarquer des NPU.

L’adoption des Copilot+ PC, oui, mais pas pour l’IA

Des études qui rappellent en tout cas que l’adoption de l’IA n’est pas sans défis. Les préoccupations liées à la confidentialité des données, à la transparence et à la précision des systèmes, ainsi qu’aux risques liés à la propriété intellectuelle, freinent certaines organisations. Et nombre d’entreprises doivent encore moderniser leurs pratiques de gestion des données pour tirer pleinement parti des capacités de l’IA.

Sans compter qu’il faut aussi laisser le temps aux métiers d’imaginer les cas d’usage de l’IA et laisser aux développeurs le temps de maîtriser l’exploitation des IA que ce soit dans le Cloud ou directement sur le PC.

Le mouvement vers les Copilot+ PC paraît ainsi inéluctable. Selon Gartner, les expéditions mondiales de PC équipés d’IA devraient atteindre 114 millions d’unités en 2025, soit une augmentation de 165,5 % par rapport à 2024, représentant 43 % de toutes les expéditions de PC. Les ordinateurs portables dominent cette tendance, avec une projection de 102,4 millions d’unités expédiées en 2025, contre 11,8 millions pour les ordinateurs de bureau.