Malgré l’incertitude économique, les budgets informatiques vont rester stables ces deux prochaines années, selon les prédictions des cabinets Gartner et IDC. Les DSI prévoient des investissements dans la sécurité, l’analytique, l’automatisation, le cloud et les talents du secteur.

« Les dépenses informatiques en 2023 augmenteront de 5,1% par rapport à cette année, avec des investissements continus dans la sécurité, l’analytique et le cloud », prédit John-David Lovelock, analyste en chef chez Gartner. Le cabinet IDC est plus mesuré en raison de la volatilité des marchés, des taux d’inflation et d’un ralentissement continu de la croissance mondiale. « Les dépenses IT continueront de croître, mais probablement de 3% », déclare Stephen Minton, analyste chez IDC.

Selon le rapport State of the CIO 2022, la cybersécurité et la gestion des risques sont les priorités de 45% des responsables informatiques interrogé·e·s. Près de 3 DSI sur 5 (57 %) ont déclaré que leur augmentation de budget reposait sur la nécessité d’améliorer la sécurité.

« Les attaques sont de plus en plus automatisées et de plus en plus sophistiquées. La protection des points de terminaison, les systèmes d’authentification unique et la formation du personnel sont autant de domaines de croissance des dépenses », d’après John-David Lovelock.

Les migrations vers le cloud restent d’actualité pour 22% des DSI. Le coût des services liés au cloud a augmenté de 5 à 7% cette année par rapport à l’an dernier, selon IDC. Les fournisseurs de cloud répercutent les augmentations de prix de la facture énergétique.

« Nous prévoyons toujours une croissance à deux chiffres des dépenses liées au cloud mais les équipements sur site ne disparaissent pas complètement, même si leur part dans les dépenses informatiques globales est en baisse. Certains logiciels personnalisés nécessitent plus de temps pour passer au cloud, tout comme les applications transfrontalières (…) Il est difficile d’arrêter un système en nuage une fois qu’on l’a activé », souligne Stephen Minton.

IDC prévoit que le big data et l’analytique seront des domaines clés à l’origine de l’augmentation des dépenses informatiques au cours des cinq prochaines années. 35% des DSI ont désigné l’analytique comme l’une de leurs principales priorités de dépenses en 2022, et 27% l’expérience client.

Bien que la pénurie de la chaîne d’approvisionnement ait entraîné une hausse des prix depuis deux ou trois ans, IDC estime que le fait d’entretenir des relations solides avec les fournisseurs et de ne pas se contenter d’accords transactionnels peut permettre de meilleures négociations : « Les relations à long terme sont précieuses ».

Enfin, parmi les DSI signalant une augmentation de budget cette année, 48% déclarent que cette augmentation a été liée à la nécessité de recruter et d’investir dans de nouveaux talents et compétences.