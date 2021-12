Avec sa nouvelle plateforme de sécurité unifiée, Unified Security Platform™, WatchGuard s’impose comme le partenaire technologique idéal des fournisseurs IT, MSPs, revendeurs, devant répondre aux nouveaux enjeux de sécurité de leurs clients PME.

L’absence de stratégie de cybersécurité unifiée est la première raison pour laquelle les organisations sont victimes d’attaques par ransomware

Alors que bon nombre d’entreprises fonctionnent aujourd’hui en mode hybride, avec un recours au télétravail toujours très important et installé dans la durée, les entreprises s’exposent à des risques toujours plus nombreux. Cette exposition se traduit par des configurations réseau qui évoluent constamment, le recours à toujours plus de ressources Cloud qui élargissent le périmètre du réseau, ou encore un nombre de vulnérabilités détectées dans des produits informatiques phares qui continue de croitre.

Pour Pascal Le Digol, Directeur France de WatchGuard : « Les entreprises accumulent des solutions de sécurité pour mieux se protéger, mais ces outils de sécurité sont souvent déconnectés et donc difficiles à gérer et très coûteux. Ils augmentent ainsi finalement le degré de vulnérabilité, ralentissent les délais de réponse et érodent la confiance des clients. Le partenaire idéal des PME doit être ainsi en mesure de répondre aux besoins évolutifs de ses clients en matière de sécurité tout en leur apportant des preuves régulières de sa valeur ajoutée ».

La Unified Security Platform™ de WatchGuard se veut être « un multiplicateur de forces pour les MSPs »

Éliminer la complexité. Faire évoluer les pratiques de sécurité. Alimenter l’activité des partenaires.

La nouvelle WatchGuard Unified Security Platform™ est idéalement adaptée aux MSPs car elle simplifie la gestion clients tout en accompagnant leur croissance de façon rapide, efficace et profitable.

WatchGuard Unified Security Platform™ rationalise et automatise la fourniture de services en réunissant la gestion d’outils de sécurité habituellement disparates au sein d’une seule et même console Cloud. Cela facilite les opérations en intégrant des technologies de pointe, permettant la mise en œuvre d’une sécurité multicouches complète. Unifier la sécurité au sein d’une seule plateforme est synonyme d’efficacité et permet d’automatiser des tâches manuelles fréquentes et chronophages.

WatchGuard a présenté la dernière mouture de sa plateforme à sa communauté de partenaires lors d’un événement hybride, animé par Thomas Pagbe, présentateur phare de ChannelNews. Pour revoir l’événement dans son intégralité, c’est ici :