L’information est passée quasiment inaperçue sur le marché français : Fujitsu a définitivement cessé de vendre des PC en Europe depuis le printemps dernier. La décision avait été prise dès la fin 2022 par la maison mère japonaise mais n’a été annoncée officiellement aux équipes locales qu’en septembre 2023 après une fuite dans TheRegister pendant l’été.

En France, cette décision s’est traduite par le départ de la plus grande partie de l’équipe produits, soit une trentaine de personnes sur un effectif d’une quarantaine. Les premiers départs, notamment celui du patron de la division, Stéphane Déliry, sont intervenus au cours du printemps 2023.

Fujitsu avait déjà amorcé son retrait d’Europe en 2019 en fermant son usine d’Augsburg (Allemagne) dans laquelle il produisait ses serveurs et une partie de ses PC à destination du marché européen.

La crise Covid a semble-t-il précipité son retrait définitif du marché. « Après l’épisode de la fermeture d’Augsburg, Fujitsu avait mis son sort entre les mains de Lenovo pour son approvisonnement en composants. Autant dire que la marque est vite devenue la cinquième roue du carrosse et qu’elle a eu le plus grand mal à livrer pendant les deux années qui ont suivi », se remémore un bon connaisseur de la marque. Des difficultés que confirment les partenaires : La qualité des produits est restée bonne jusqu’au bout mais on commençait avoir problème de disponibilité et de positionnement prix, résume l’un d’eux.

Dans l’ensemble, les partenaires reconnaissent à Fujitsu d’avoir plutôt bien géré la transition en informant les partenaires suffisamment à l’avance pour leur permettre de chercher des alternatives et en s’engageant à assurer le support et l’approvisionnement des pièces pendant la durée contractuelle de garantie. « A l’approche de l’échéance Fujitsu a même procédé à des promotions agressives pour liquider les stocks, ce qui nous a permis d’être très compétitif sur certains dossiers et d’en faire bénéficier les clients », témoigne un partenaire.

Reste que l’arrêt des PC, qui représentaient deux tiers de ses ventes de produits Fujitsu en France, a vraisemblablement eu un effet collatéral non négligeable sur les ventes de serveurs et de systèmes de stockage de la marque. Beaucoup de partenaires qui relayaient ses PC et ses serveurs ont fait le choix de basculer également leurs achats de serveurs et de stockage chez des marques concurrentes. Raison invoquée : ils peuvent prétendre à de meilleurs taux de remise en regroupant leurs achats chez un seul fournisseur plutôt qu’en les répartissant chez plusieurs.