Forrester a publié ses résultats du deuxième trimestre. En hausse de 18% sur un an, le chiffre d’affaires a atteint 615,5 millions de dollars. Les recettes tirées de produits ont grimpé de 12% à 211,9 millions de dollars. Les facturations ont augmenté de 14% d’un exercice à l’autre pour atteindre 711,5 millions de dollars.

« La forte demande de SD-WAN sécurisé et de capacités de travail à domicile a contribué à la croissance de 18 % de notre chiffre d’affaires au deuxième trimestre. La facturation des SD-WAN sécurisés a représenté environ 12 % de la facturation du deuxième trimestre, ce qui fait que, pour la première fois, les SD-WAN ont représenté plus de 10 % de la facturation trimestrielle », explique dans un communiqué le fondateur, président et directeur génral de la société, Ken Xie. « Avec l’extension de la périphérie du réseau (Edge) à l’ensemble de l’infrastructure numérique, nous pensons que la mise en réseau et la sécurité continueront à converger. Le récent essor du marché du Secure Access Service Edge, ou SASE, confirme la validité de notre approche de la sécurité des réseaux. Notre acquisition d’OPAQ Networks signifie que Fortinet disposera de l’une des plateformes SASE les plus complètes. »