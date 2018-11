Le spécialiste de la sécurité de l’Internet des Objets ForeScout Technologies annonce l’acquisition de SecurityMatters, une entreprise opérant dans le domaine de la protection des réseaux de technologie opérationnelle (OT). Cette acquisition, d’environ 113 millions de dollars en numéraire, est destinée à renforcer la position de ForeScout en tant qu’expert de la visibilité et du contrôle des périphériques fournissant des fonctionnalités avancées pour sécuriser les environnements OT et industriels.

« L’acquisition de SecurityMatters par ForeScout est un choix naturel, car elle nous permet de pénétrer plus profondément un marché dans lequel nous sommes déjà bien implantés et où la demande des clients explose », explique dans un communiqué Michael DeCesare, CEO de ForeScout Technologies. « La technologie et le talent de SecurityMatters nous permettront d’accélérer notre succès dans la sécurisation des environnements OT, d’élargir notre marché adressable et de renforcer notre solution en tant que seule plateforme de contrôle et de visibilité de bout en bout sans agent de l’industrie. »