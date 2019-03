Suite à la vente de son activité infrastructures à SCC en 2016, l’intégrateur Sage X3 Flow Line Intégration s’est rapidement trouvé face à la nécessité de diversifier son offre pour relancer sa croissance. Après avoir d’abord misé sur la verticalisation de son offre, il s’est mis en quête d’un ERP concurrent qui puisse fournir une alternative à l’offre Sage X3. Mais, après avoir passé en revue les offres de la plupart des acteurs de référence de ce marché, Yann Jacquet, président de Flow Line a été prêt à renoncer, estimant qu’aucune de ces offres n’apportait réellement quelque chose de plus que Sage X3. Jusqu’à ce qu’il s’intéresse à Salesforce et à son écosystème d’éditeurs.

Sur la plateforme Cloud Salesforce, il découvre Rootstock, un ERP Cloud d’origine américano-suédoise positionné sur les secteurs de l’industrie, de la distribution et de la logistique. C’est le coup de foudre. Rapidement, Flow Line obtient une exclusivité de trois ans sur sa commercialisation pour la France, la Suisse et la Belgique en échange de sa traduction et de sa mise aux normes règlementaires des pays concernés. « On est arrivé au bon moment, se félicite Yann Jacquet. Rootstock Software cherchait justement à élargir son réseau de distribution ». Sur la plateforme Saleforce, Flow Line découvre également le français CrossTalent, spécialiste de la gestion des ressources humaines et de l’automatisation des services professionnels (ou PSA pour Professional Services Automation), avec lequel il entame également un partenariat. Flow Line cherche encore une gestion documentaire en complément de l’offre qu’il a déjà constituée autour de Salesforce.

Convaincu par l’environnement Salesforce, Flow Line s’est donc attelé à se faire reconnaître en tant que partenaire de l’éditeur. Depuis six mois, c’est chose faite. Désormais agréé Salesforce Partner agréé, Flow Line propose à ses quelque 180 clients Sage X3 des compléments d’offres issus directement du catalogue Salesforce – son CRM, bien-sûr, mais également ses solutions spécifiques pour le support utilisateur, le support après-vente, les services terrain, ses produits d’animation de communauté – ou issus de sa place de marché éditeurs. Pour ses clients déjà équipés en Salesforce, Flow Line intervient en renfort ou en subsitution de leurs prestataire(s) existant(s).

Pour obtenir son agrément, Flow Line a dû investir significativement dans les ressources humaines. Aujourd’hui 12 collaborateurs sur un effectif total de 65 se consacrent à temps plein à cette nouvelle activité. Si certains consultants Sage déjà présents dans l’entreprise ont pu évoluer à cette occasion vers l’environnement Salesforce, les deux tiers de ces collaborateurs sont issus de recrutements externes. Mais, comme beaucoup de ses confrères, Flow Line peine à recruter. La société a encore 15 offres d’emplois ouvertes qu’elle ne pourvoit, malgré ses efforts, qu’au compte-goutte.

Du coup, pour fidéliser ses collaborateurs et en attirer de nouveaux, Yann Jacquet a décidé d’ouvrir 5% du capital de la société et de le distribuer à l’ensemble des salariés sous forme d’actions gratuites (AGA). « Valorisons ensemble Flow Line et vous valoriserez vos actions », leur intime-t-il. Une première partie des actions a été distribuée en janvier. D’autres distributions sont prévues au cours des trois prochaines années. Les salariés ne pourront prendre réellement possession de leurs actions que dans quatre ans. À cette échéance, ils auront le choix de les garder ou de les céder à Yann Jacquet. Leur valeur est calculée sur la base d’un coefficient du résultat d’exploitation avant impôts, additionné de la trésorerie moins les dettes.

Flow Line s’apprête à clôturer son année fiscale 2018-2019 sur un chiffre d’affaires d’un peu plus de 10 M€, en légère croissance par rapport à l’exercice précédent. Yann Jacquet espère que le cru 2019-2020 retiendra beaucoup plus l’attention.