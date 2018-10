Deux ans après l’acquisition de Flow Line Technologies en mai 2016, SCC a décidé de regrouper au printemps dernier ses équipes en charge de l’avant-vente et de la production des services d’infogérance d’infrastructures avec celles de Flow Line. L’ensemble des équipes techniques a été rassemblé au sein de Flow Line Technologies, devenu à cette occasion le centre de services de production du groupe. Dirigé par Fabrice Tinlot, ce centre de services compte 80 collaborateurs – répartis pour l’essentiel sur ses sites de Nanterre et de Lyon – dont une vingtaine d’ingénieurs systèmes et réseau issus des rangs de SCC. À noter que Flow Line Technologies est appelée à changer de nom, SCC s’étant engagé contractuellement à abandonner la marque Flow Line au moment de l’acquisition.

Les équipes avant-vente ont été regroupées sous la direction de Baptiste Simon, ex-directeur technique de Flow Line Technologies, nommé patron de la business unit Cloud & services managés. Formée de onze ingénieurs avant-vente (dont six issus de Flow Line) répartis sur ses agences de Lille, Nantes, Aix, Nanterre et Lyon, cette équipe est chargé de « comprendre les enjeux des clients et de bâtir les solutions techniques répondant à leur besoin », explique Baptiste Simon. Elle hérite de 70 clients sous contrat d’infogérance de production ou sous contrat de services managés représentant 14 M€ de production annuelle. À charge pour elle de renouveler les contrats existants et d’en signer de nouveaux.

En rapatriant l’équipe avant-vente de Flow Line, SCC espère la rendre plus efficace et plus intégrée à ses processus qu’en la gardant isolée du reste du groupe, comme c’était le cas jusque-là. « Cette situation compliquait la promotion de l’offre de Cloud et de services managés de Flow Line sur toute la France », justifie Baptiste Simon. Dans un entretien donné à nos confrères de Channelnomics la semaine dernière, Didier Lejeune, patron de SCC France expliquait : « Pendant deux ans, Flow Line est resté une filiale de SCC avec sa propre force de vente et d’avant-vente. Nous avons entamé la relation avec SCC et signé de nouveaux clients, mais cela n’a pas été assez rapide selon moi. Nous avons une culture SCC assez forte et une forte empreinte auprès du client, Flow Line a eu du mal à vendre une nouvelle marque au client. J’ai donc décidé de transformer cette société en centre de services, comme à Valenciennes ».

La nouvelle business unit Cloud & services managés s’inscrit dans la continuité de l’approche développée par Flow Line qui avait l’habitude d’adosser ses services managés à la mise en œuvre d’un processus de migration des infrastructures sur site de ses clients vers des infrastructures externalisées sur ses datacenters ou dans le Cloud public. À l’inverse, SCC était plutôt dans une logique d’infogérance sur site sur un modèle d’assistance technique. Une approche aujourd’hui considérée comme moins efficiente et plus coûteuse. L’équipe de Baptiste Simon a donc pour mission d’accompagner les clients dans leur l’externalisation de leur infrastructure IT au fur et à mesure qu’ils en exprimeront le besoin. L’accord avec AWS annoncé le mois dernier, qui s’ajoute à celui existant avec Microsoft Azure, devrait contribuer à asseoir la légitimité du groupe à accompagner ses clients dans la transformation de leur IT.