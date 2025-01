L’américain Flexera rachète la branche FinOps de Spot par NetApp pour 100 millions de dollars dans le cadre d’un appel d’offres. Les solutions Spot de NetApp, basée sur l’IA et l’apprentissage automatique, ont été conçues afin d’analyser, d’automatiser et d’optimiser en continu l’infrastructure et les applications cloud des entreprises.

« Un tsunami d’applications d’intelligence artificielle augmente de manière exponentielle la consommation de ressources cloud des entreprises », constate Jim Ryan, le PDG de Flexera (cf. photo), dans un communiqué. « L’acquisition de Spot est une nouvelle étape de notre plan stratégique pour offrir à nos clients un panorama complet de leurs dépenses technologiques et des risques informatiques qu’ils sont susceptibles d’encourir », déclare-t-il. « Nous allons ainsi renforcer notre capacité à servir les clients et partenaires qui veulent gérer des coûts multi-cloud croissants et leurs besoins en FinOps à travers une gamme plus large de services, allant du cloud hybride aux applications SaaS, en passant par les conteneurs. »

Jim Ryan estime que cette acquisition lui permettra également de créer un écosystème plus large de fournisseurs de services gérés (MSP) FinOps autour de Flexera et d’intégrer de nouveaux utilisateur·rice·s DevOps dans sa clientèle.

Pour sa part, NetApp annonce préférer vendre son activité FinOps pour se concentrer sur l’infrastructure de données intelligente.

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées publiquement mais l’agence de presse Bloomberg évoque un montant de 100 millions de dollars, en citant des sources proches du dossier.

En février 2024, Flexera a également racheté Snow Software, un fournisseur hybride de gestion des actifs informatiques et de fonctionnalités FinOps.

« Avec ces acquisitions, nous voulons que nos partenaires obtiennent des résultats financiers solides et que leurs marges augmentent », a confié Jim Ryan à CRN.