NetApp annonce la disponibilité de Spot PC, sa solution de bureau en tant que service (Desktop-as-a-Service, DaaS), conçue pour le cloud public et répondre aux besoins actuels des environnements de travail à distance et décentralisés. Selon l’éditeur, les infrastructures traditionnelles de bureau virtuels (VDI) ont montré qu’elles étaient inadaptées au cloud, et par conséquent longues et couteuses à déployer. La nouvelle offre apporte une réponse avec une solution cloud native, qui peut être entièrement prise en charge par les fournisseurs de services gérés (MSP).

« Grâce à Spot PC, nous offrons aux MSP la possibilité de proposer sur le marché des solutions de bureau cloud, différenciées et rentables, afin de répondre à la demande croissante de leurs clients, et leur permettre d’assurer des expériences de travail à distance, à la fois flexibles, sécurisées et adaptées aux besoins, pour une multitude d’utilisateurs répartis dans de multiples sites et régions », fait valoir dans un communiqué Anthony Lye, le vice-président exécutif des Services de cloud public chez NetApp.

Cette nouvelle offre repose sur des technologies issues de deux acquisitions. Celle de Spot d’abord, connu pour sa plateforme d’optimisation des charges de travail dans le cloud, de maitrise des niveaux de services et d’optimisation des coûts. Celle de CloudJumper ensuite, un spécialiste de la gestion des infrastructures de bureaux virtuels pour le cloud public, à l’origine de la solution NetApp Virtual Desktop Service (VDS). NetApp les a intégrées pour proposer aux MSP une solution avec tous les composants essentiels, notamment en matière de sécurité, de disponibilité, de performance et gestion des coûts, pour le déploiement et la gestion à grande échelle de postes de travail cloud.

Spot PC fournit des postes de travail cloud natifs dans Microsoft Azure, y compris Azure Virtual Desktops (AVD), en utilisant l’automatisation et l’optimisation basées sur l’IA de Spot et NetApp pour placer automatiquement des bureaux virtuels sur l’infrastructure la plus rentable. Des technologies qui selon NetApp peuvent diviser par deux le coût des bureaux virtuels.

Spot PC est disponible dès aujourd’hui, directement depuis NetApp pour les entreprises et les fournisseurs de services, dans le cadre d’une structure tarifaire fixe par utilisateur et par mois. L’offre arrive dans un marché encombré où bataillent déjà AWS, Citrix, Nutanix, VMware, sans oublier Microsoft. Elle pourra néanmoins séduire les MSP par ses innovations technologiques et la richesse de sa plateforme de gestion.