NetApp annonce avoir signé un accord définitif pour l’acquisition de CloudChekr, spécialiste de l’optimalisation du cloud. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. CloudChekr est une société créée en 2011 à Rochester dans l’état de New York, qui s’est imposé comme l’un des acteurs les plus réputés de la « FinOps ». Un domaine sur lequel NetApp avait déjà commencé à investir avec Spot.

« CloudCheckr aide à résoudre le grand défi actuel des clients et partenaires : comment contrôler l’envolée de leurs coûts cloud et maintenir des configurations cloud sécurisées tout en évoluant plus rapidement vers et sur les clouds publics », souligne sur son blog Anthony Lye, le directeur de la Business Unit Services cloud public de NetApp.

Les offres de NetApp et CloudChekr sont de plus très complémentaires :

« Cette acquisition étend les principales offres FinOps de Spot by NetApp en combinant la visibilité des coûts critiques et le reporting de la plate-forme CloudCheckr avec une optimisation continue des coûts et des services gérés de Spot by NetApp. La mise en commun de ces capacités permettra aux organisations de mieux comprendre et d’améliorer continuellement leurs ressources cloud et de tirer parti des avantages du cloud plus rapidement et à grande échelle », explique NetApp dans un communiqué.



Avec ses capacités multicloud, l’offre d’optimisation commune est aussi parfaitement taillée pour les fournisseurs de services infogérés. « Elle les aidera à atteindre leurs objectifs de revenus, de marge et d’efficacité, et ainsi à résoudre les problèmes de cloud pour le compte de leurs clients », commente Anthony Lye.

Rappelons que Spot, spécialiste CloudOps, avait également été racheté par NetApp en juin 2020. Puis en juin dernier c’était au tour de la jeune pousse française Data Mechanics, spécialisée dans l’analyse de données à grande échelle sur le cloud, de tomber dans son escarcelle. NetApp continue ainsi de mettre en place pièce après pièce une suite complète de services CloudOps et FinOps.