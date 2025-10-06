La startup francilienne Filigran, spécialisée dans le renseignement sur les cybermenaces (Cyber Threat Intelligence ou CTI), annonce une nouvelle levée de fonds de 58 millions de dollars. Le tour de table de série C est conduit par Eurazeo avec la participation de Deutsche Telekom (T.Capital), Accel et Insight Partners.

Cette opération intervient un an après une déjà importante série B de 35 millions de dollars menée par Insight Partners. Elle porte à plus de 100 millions de dollars les fonds levés depuis la création de l’entreprise en 2022, plaçant Filigran en pôle position des cybertech françaises les mieux financées.

Ces nouveaux fonds vont permettre à Filigran d’amplifier son expansion internationale, avec des implantations prévues au Japon, au Moyen-Orient et un renforcement de ses équipes aux États-Unis et en Europe. La société, forte de 160 salariés, vise à doubler ses effectifs mondiaux d’ici 2026. Elle a récemment atteint le seuil de 100 salariés en France.

La levée sera aussi utilisée pour accélérer le développement de sa plateforme open source. En plus d’OpenCTI (plateforme open source de CTI) et OpenBAS (simulation d’attaques), piliers de sa suite XTM (eXtended Threat Management), la société développe OpenGRC, un troisième module visant à prioriser les risques cyber. Elle entend aussi accélérer l’intégration de l’IA artificielle à travers la plateforme XTM One, dédiée à l’automatisation des processus cyber.

Filigran revendique plus de 6.000 clients dans le monde dont Marriott, Rivian et Bouygues Telecom. Ses solutions sont aussi utilisées par la Commission Européenne et le FBI.

« Ce tour de table de série C marque une étape importante dans le parcours de Filigran », déclare Samuel Hassine, PDG de Filigran (photo). « C’est le reflet de l’engagement de tous à accomplir notre objectif, qui est de rendre l’information sur les menaces accessible et exploitable à toutes les organisations dans le monde entier ».