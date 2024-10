La startup francilienne Filigran annonce une levée de 35 millions de dollars (32,5 M€) en série B. Spécialisée dans le renseignement sur les cybermenaces (Cyber Threat Intelligence ou CTI), elle avait déjà levé 5 M$ en financement de démarrage en juin 2023 et 16 M$ en série A début 2024. Ce nouveau cycle de financement a été mené par Insight Partners avec le soutien des investisseurs existants Accel et Moonfire.

Lancée en 2022, Filigran s’est fait connaitre avec OpenCTI, une solution de cybersécurité open source pour la gestion des renseignements sur les menaces. Elle a complété son offre avec OpenBAS, une plateforme de simulation des violations et des attaques. La suite XTM (eXtended Theat Management) s’appuie sur les deux plateformes pour offrir une vue unifiée des risques potentiels, permettant aux organisations de renforcer leur posture de cybersécurité.

Les solutions open source de Filigran sont utilisées par plus de 4.300 professionnels de la cybersécurité et contributeurs actifs, parmi lesquels la Commission européenne, le FBI et le New York City Cyber ​​Command. La société propose également une édition entreprise, en mode SaaS ou sur site, qui a séduit des clients comme Airbus, Thales, Hermès et Bouygues Telecom.

« L’obtention de cet investissement de série B témoigne des énormes progrès réalisés par Filigran en peu de temps », a commenté dans un communiqué Samuel Hassine, PDG de Filigran (photo). « Grâce à ce nouveau financement, nous sommes prêts à poursuivre cette mission à une échelle encore plus grande, en stimulant l’innovation et en élargissant notre portée sur les principaux marchés mondiaux ».

La société, qui compte actuellement 80 collaborateurs, va lancer ses opérations aux Etats-Unis et poursuivre le développement de ses équipes en Australie, au Japon et à Singapour.

Les fonds levés serviront également à financer de nouveaux projets comme le XTM Hub, un forum pour le partage de ressources et de connaissances dédié aux professionnels de la sécurité, dont le lancement est prévu en fin d’année.