Le groupe californien Equinix lance un nouveau projet de datacenter géant à Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Il s’agira du deuxième plus grand centre de données en France après celui de CloudHQ (149 mégawatts) aux Lisses, dans l’Essonne.

Une enquête publique a donné son accord favorable. Celle-ci précise que « la mise en place du projet prévoit la création d’environ 30 emplois directs et 50 emplois indirects. Des prestataires sous-traitants seront également présents sur le site, de manière ponctuelle (livraisons, entretien, maintenance…) ».

Selon notre confrère de JDN, le site sera équipé de 22 groupes électrogènes de secours de 7,024 MWth chacun, pour une puissance totale de 140,5 MWth. Le centre de données occupera trois bâtiments qui se situeront entre les rues de Montigny et Charles Michels. Le premier hébergera des salles informatiques, des locaux techniques, des bureaux et des espaces de livraison. Le deuxième abritera les 22 groupes électrogènes qui seront alimentés par 9 cuves de fioul enterrées. Le troisième accueillera une sous-station électrique avec deux transformateurs. Il est prévu que cette sous-station raccorde le campus au réseau haute tension via une double liaison avec le poste RTE de Cormeilles.

La première moitié du bâtiment principal devrait être en service d’ici 2025 et la seconde d’ici 2026.