Selon les dernières prévisions de Gartner, les dépenses mondiales en matière d’IT devraient approcher les 3,77 billions de dollars en 2019, soit une augmentation de 3,2% par rapport à 2018.

« Malgré les incertitudes alimentées par les rumeurs de récession, le Brexit , les guerres commerciales et les tarifs douaniers, le scénario probable pour les dépenses informatiques en 2019 est la croissance », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de la recherche au cabinet d’analyse. « Cependant, il y a beaucoup de changements dynamiques qui se produisent en ce qui concerne les segments qui stimuleront la croissance à l’avenir. Les dépenses passent de segments saturés tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels et l’infrastructure de centre de données sur site aux services en nuage et aux périphériques Internet des objets(IoT). Les appareils IoT, en particulier, commencent à prendre le relais. »

Avec le passage au cloud, principal moteur des dépenses informatiques, les logiciels d’entreprise devraient afficher une croissance de 8,5%, une grande partie de cet argent étant consacré au SaaS.

Après une baisse de 1,2% en 2018, le marché de la téléphonie mobile devrait croître de 1,6% en 2019. Les ventes des pays fortement dotés en smartphones, tels que la Chine, les États-Unis et l’Europe occidentale, sont en effet tirées par les cycles de remplacement.

John-David Lovelock constate par ailleurs que les compétences du personnel interne des entreprises commencent à prendre du retard à mesure que ces dernières adoptent de nouvelles technologies, telles que l’IoT « Près de la moitié de l’ effectif informatique a un besoin urgent de développer des compétences pour soutenir les initiatives commerciales numériques », précise l’analyste qui constate tout particulièrement des tensions en matière d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique, de conception de plateformes de services et d’API ainsi qu’en analytique.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) Data Center Systems 202 11.3 210 4.2 202 -3.9 Enterprise Software 397 9.3 431 8.5 466 8.2 Devices 669 0.5 679 1.6 689 1.4 IT Services 983 5.6 1,030 4.7 1,079 4.8 Communications Services 1,399 1.9 1,417 1.3 1,439 1.5 Overall IT 3,650 3.9 3,767 3.2 3,875 2.8

Source: Gartner (January 2019)