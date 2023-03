Comme chaque année, Channelnews.fr est présent sur l’édition 2023 du salon IT Partners avec un plateau de représentants de prestataires de services numériques. Ils répondent à nos questions sur leur actualité et plus généralement sur les enjeux du Channel IT. Retrouvez ci-dessous l’intégralité du live diffusé ce mercredi 15 mars sur le salon et sur notre chaîne Youtube.

Avec la participation de (par ordre d’apparition) :

Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions

Nicolas Aubé, président de Celeste

Jérôme Antonin, président d’Optima Concept

Fabien Lévèque, directeur marketing & RSE de Dynamips

Alexandre Lorey, président de Document Store

Jean-Benoît Carsin, président d’IT Com Services

Olivier Marty, directeur général d’Absys Services

Benoît Amsellem, directeur commercial de DynamIT

Philippe Rosenblum, président de Groupe ROS

Patrice Bélie, président d’Inherent (ex-Adista)

Lionel Vargel, fondateur de MyDigital Spirit

Ludovic Agnedani, directeur commercial de Monaco Digital

A noter, les entretiens vidéo Channelnews se prolongent ce jeudi 16 mars. Suivez-les en direct sur notre chaîne Youtube à partir de 13h30.