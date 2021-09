Ce jeudi 30 septembre, Channelnews poursuit son live TV en direct du salon IT Partners. Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les bilans des entreprises du numérique, comment se présente l’année du déconfinement, quelles sont les tendance business du moment dans le secteur du numérique, comment les prestataires s’adaptent à la recrudescence des attaques informatiques, comment surmontent-ils les ruptures d’approvisionnement inédites qui paralysent les projets, comment envisagent-ils la place du numérique dans les enjeux climatique… ? Telles sont quelques-unes des thématiques qui seront abordées au cours de ce live qui démarre à 14h00 et qui verra se succéder au micro de nombreuses personnalités de l’écosystème des services et de la distribution IT.

Sont notamment attendus : Gilles Perrot, directeur général délégué de Koesio ; Emmanuel Herbreteau, directeur commercial de 2CRSI ; Frédéric Navarro & Thomas Bresse, respectivement directeur développement et directeur technique de BeMSP ; Benoit Amsellem, directeur commercial de DynamIT ; Olivier Marty, directeur général d’Absys Services ; Bruno Vavassori, directeur technique de Groupe Hisi ; Matthieu Le Treut, directeur général de CIS Valley ; Philippe de Lussy, président d’E-qual ; Pierre Ruinet, directeur commercial d’AVMup ; Yves Le Gohébel, dirigeant engagé de Connexing ; Dan Djorno, co-fondateur de Groupe DFM ; Nelson Ribeiro Gomes, directeur Cloud & Innovations d’Efisens ; Cédric Gauthier, directeur marketing de Miel et Xavier Brun, directeur d’Elit Technologies.

Note de la rédaction : Un souci technique a perturbé la diffusion du live du 29 septembre. Retrouvez néanmoins toutes les interviews du jour en suivant ce lien.