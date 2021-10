Pendant l’IT Partners 2021, qui s’est tenu les 29 et 30 septembre, Channelnews a convié une quarantaine de dirigeants d’entreprises numériques sur son stand aménagé en plateau TV pour parler de leur actualité et de leurs enjeux business. Retrouvez ci-dessous les interviews de d’Emmanuel Herbreteau, directeur commercial de 2CRSI, d’Olivier Marty, directeur général d’Absys Services, de Benoit Ansellem, directeur commercial de DynamIT et de Frédéric Navarro et Thomas Bresse, respectivement directeur du développement et directeur technique de BeMSP.

Les dernières interviews :

Interview d’Emmanuel Herbreteau, directeur commercial de 2CRSI

Interview d’Olivier Marty, directeur général d’Absys Services

Interview de Benoit Ansellem, directeur commercial de DynamIT

Interview de Frédéric Navarro et Thomas Bresse respectivement directeur du développement et directeur technique de BeMSP