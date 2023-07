La divulgation de documents internes de Microsoft a révélé des données inédites sur son activité cloud et ses prévisions de croissance. Les documents sont liés à une présentation du PDG Satya Nadella lors d’un conseil d’administration en juin 2022. On apprend que l’éditeur prévoyait sur l’exercice sur le point de s’achever un chiffre d’affaires de 34 Md$ sur la partie cloud public (IaaS et Paas) et qu’il estimait sa part de marché à 16% contre 38% pour son grand rival AWS.

Brièvement mis en ligne dans un dossier judiciaire des autorités antitrust portant sur le projet d’acquisition par Microsoft de l’éditeur de de jeux Activision Blizzard, les documents ont été retirés au motif d’une rédaction incorrecte mais leur contenu a pu être consulté par le média The Information.

« Azure a généré la moitié des revenus de son principal rival, Amazon Web Services [72 Md$], au cours des 12 mois se terminant en juin 2022. Cela signifie que la part de marché d’Azure était inférieure de plusieurs points de pourcentage à ce que certains cabinets d’analystes avaient estimé. Cela pourrait changer la perception des investisseurs quant au succès de Microsoft dans le cloud », commentent nos confrères de The Information.

En effet, le cabinet Gartner évaluait alors la part de marché de Microsoft à 21% et celle d’AWS à 39%. Un flou qui peut s’expliquer par le fait que Microsoft ne communique pas de données qui permettent de comparer à périmètre égal ses performances à celles des autres hyperscalers.

Ses rapports financiers répartissent les revenus entre les activités « Intelligent Cloud », qui incluent Azure et les activités « Productivity and Business Processes », qui incluent les offres SaaS d’entreprise. Les analystes doivent donc retraiter ces chiffres pour évaluer la part des activités de cloud public.

Dans le document, on peut lire aussi que Microsoft estime à 21% la croissance annuelle moyenne du marché du cloud public et le voit ainsi atteindre 650 Md$ à l’horizon 2030. « Notre priorité est de maintenir une croissance supérieure au taux du marché pour étendre notre avance sur GCP et combler l’écart avec AWS », précise le PDG.

Selon CNBC, Satya Nadella aurait également déclaré au conseil d’administration que l’entreprise visait à atteindre un chiffre d’affaires de 500 Md$ à l’horizon 2030, soit plus du double que sa taille actuelle (198 Md$ en 2022). Un objectif qui pour être atteint impose une croissance annuelle d’au moins 10%.