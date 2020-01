Comme il fallait s’y attendre, les malversations de sa filiale italienne ont impacté les résultats financiers 2019 d’Econocom. Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’établit à 2,93 milliards d’euros, en très léger recul (-0,8%). Sans tenir compte des résultats en baisse enregistrés de l’autre côté des Alpes, il aurait affiché une croissance de 4,5%, dont 3,7% en organique.

Avec 1,12 milliard d’euros, le pôle Technology Management & Financing (TMF) affiche une baisse de 10%. Abstraction faite de l’impact de l’Italie, il aurait enregistré une progression de 0,6 % grâce aux performances des autres régions (France, Belgique, Espagne & Royaume-Uni). Dopée par des projets d’envergure pour l’équipement IT de lycées et de grandes collectivités locales, l’activité Digital Services and Solutions ressort à 1,80 milliard d’euros, soit une augmentation de 7,4 %, dont 6,2 % en organique.

Malgré la baisse de 17 millions d’euros environ de la contribution de TMF Italie par rapport à 2018, Econocom anticipe un résultat opérationnel courant (ROC) des activités poursuivies de 126 millions d’euros pour 2019 (+13% environ), en phase avec ses prévisions. Pour parvenir à ce résultat, le groupe a notamment amplifié au second semestre son plan de réduction de coûts, ce qui a permis des économies brutes d’environ 30 millions d’euros, supérieures de près de 50% à ce qui était prévu.

Afin de retrouver de la croissance en 2020, le groupe va poursuivre différents chantiers engagés fin 2018, tels que la réorganisation de TMF, la réduction des charges, la fermeture de certaines entités et ainsi que des cessions totales ou partielles. Econocom va ainsi céder à Apax Partners le contrôle de Rayonnance, mais restera au capital de l’intégrateur de solutions mobiles.