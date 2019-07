Toujours de redécollage de la croissance chez Econocom. L’ESN annonce en effet un chiffre d’affaires semestriel (les chiffres du deuxième trimestre ne sont pas communiqués) de 1,24 milliard d’euros, en croissance de 2,9%, dont 1,6% en organique pour les activités poursuivies (le détail des activités abandonnées n’est pas indiqué).

Le pôle Technology Management & Financing (TMF, activité de location) a bénéficié d’une reprise d’activité au deuxième trimestre (+1,6 %) grâce au dynamisme des régions France, Belux et Espagne. Sur l’ensemble du semestre, pénalisée par l’activité en Italie, le chiffre d’affaires s’établit à 561 millions d’euros. Rappelons que la filiale a été victime de malversations pour laquelle Econocom indique avoir pris des mesures conservatoires « nécessaires à la protection de ses intérêts ». En revanche, l’activité Digital Services and Solutions (DSS) enregistre sur le 1er semestre une croissance de 9,3%, dont 7,1% en organique, soit un chiffre d’affaires de 677 millions d’euros.

Le groupe anticipe un résultat opérationnel courant semestriel des activités poursuivies de 40 millions d’euros environ, en hausse par rapport à la même période de 2018. La rentabilité a notamment bénéficié du recentrage de certaines activités, de la maîtrise des charges financières et des mesures de réductions de coûts (notamment le fermeture du siège de Puteaux).

Afin d’atteindre son objectif de réaliser sur l’ensemble de l’exercice 2019 un résultat opérationnel courant de 128 millions d’euros à périmètre constant, l’ESN bruxelloise annonce qu’elle va accélérer le recentrage de ses métiers vers ses deux segments phares : Technology Management & Financing et Digital Services and Solutions. Le regroupement de certaines activités, la cession de branches non stratégiques devraient également lui permettre d’améliorer sa rentabilité. Des efforts commerciaux sont également prévus afin d’atteindre ces objectifs. Enfin, le plan d’économie, lancé en 2018 et qui porte sur l’ensemble de la structure de coûts (la fermeture du siège de Puteaux a notamment été annoncée), sera amplifié.