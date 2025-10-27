Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de l’ESN franco-belge Econocom augmente de 6,5% pour atteindre les 2,072 milliards d’euros, comparé à 1,95 milliard d’euros l’an dernier à la même période.

« Ces résultats reflètent la pertinence de notre stratégie et confirment notre évolution vers une approche plus centrée sur le client, récemment illustrée par la création d’Econocom Audiovisual Solutions », commente le PDG du groupe, Angel Benguigui (cf. photo).

Le pôle Financement (TMF) enregistre un chiffre d’affaires de 833 millions d’euros par rapport aux 721 millions d’euros de l’année précédente, soit une hausse de 15,7% soutenue par une dynamique de marché positive et par le financement d’actifs stratégiques.

L’activité produits et solutions (P&S) du groupe de distribution et de services numériques connait une très légère augmentation (+0,6%) pour atteindre 872 millions d’euros, dans le sillon de 4 acquisitions récentes dans l’audiovisuel en Allemagne, Espagne, Irlande et au Royaume-Uni.

Le chiffre d’affaires du pôle Services est de 367 millions d’euros, en hausse de 2,2%.

Cette croissance de revenus de 6,5% est en ligne avec les objectifs de résultats annuels du groupe définis dans son programme stratégique One Econocom. La publication des résultats annuels est prévue le 10 février 2026.

Pour rappel, Econocom est en dixième position du dernier classement des ESN & ICT en France réalisé par Numeum et KPMG.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Les salariés d’Econocom-Osiatis France pétitionnent pour dénoncer la suppression de leur participation
Décidément, chez Econocom, les actionnaires sont à la fête mais pas les salariés. Alors que les dividendes des premiers vont encore gonfler de 14% cette année (33% en deux ans) avec une enveloppe globale de...

Econocom en décroissance mais rentable et désendetté
Econocom a achevé son exercice en 2020 sur un chiffre d’affaires de 2,56 milliards d’euros, en baisse de 12,5% par rapport à celui de 2019 (-11,3% à périmètre constant). « Cette diminution est largement imputable aux...