Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de l’ESN franco-belge Econocom augmente de 6,5% pour atteindre les 2,072 milliards d’euros, comparé à 1,95 milliard d’euros l’an dernier à la même période.

« Ces résultats reflètent la pertinence de notre stratégie et confirment notre évolution vers une approche plus centrée sur le client, récemment illustrée par la création d’Econocom Audiovisual Solutions », commente le PDG du groupe, Angel Benguigui (cf. photo).

Le pôle Financement (TMF) enregistre un chiffre d’affaires de 833 millions d’euros par rapport aux 721 millions d’euros de l’année précédente, soit une hausse de 15,7% soutenue par une dynamique de marché positive et par le financement d’actifs stratégiques.

L’activité produits et solutions (P&S) du groupe de distribution et de services numériques connait une très légère augmentation (+0,6%) pour atteindre 872 millions d’euros, dans le sillon de 4 acquisitions récentes dans l’audiovisuel en Allemagne, Espagne, Irlande et au Royaume-Uni.

Le chiffre d’affaires du pôle Services est de 367 millions d’euros, en hausse de 2,2%.

Cette croissance de revenus de 6,5% est en ligne avec les objectifs de résultats annuels du groupe définis dans son programme stratégique One Econocom. La publication des résultats annuels est prévue le 10 février 2026.

Pour rappel, Econocom est en dixième position du dernier classement des ESN & ICT en France réalisé par Numeum et KPMG.