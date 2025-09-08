Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise dans le cloud, continue d’innover pour accompagner au mieux ses partenaires dans le développement de leurs activités en annonçant une série de nouveautés dans les domaines du mobile, de l’UCAAS, de la voix et de la connectivité.

Fort de ces offres complémentaires et éprouvées, Dstny souhaite se positionner en partenaire de confiance auprès de ses distributeurs et leur permettre de développer rapidement leurs parts de marché en proposant aux PME des solutions de communication de nouvelle génération.

Au-delà de ces éléments et de la présentation de la Roadmap produits à venir sur les prochains mois, Dstny dévoilera également en avant-première de nouvelles ressources qui seront proposées à son réseau de partenaires. L’ensemble de ces éléments seront notamment abordés à l’occasion de deux webinaires qui se dérouleront les 16 et 25 septembre à 11 heures.

 Olivier Marcillaud, MD Dstny France « Nous sommes fiers de lancer cette rentrée sous le signe de l’innovation. Fidèles à notre ADN, nous avons fortement investi pour faire évoluer notre offre et répondre toujours mieux aux nouvelles attentes de nos partenaires et de leurs clients. Innovations produits, nouvelles ressources pour nos partenaires, présentation de nos orientations stratégiques, sont autant de points que nous allons aborder lors de deux événements sur le mois de septembre. Notre priorité : permettre à nos partenaires d’offrir toujours plus de valeur ajoutée à leurs clients en leur proposant des solutions de communication innovantes, pragmatiques et immédiatement opérationnelles. »

