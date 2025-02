Sur le plateau de Channelnews lors du salon IT Partners 2025, Daan De Wever, CEO et fondateur de Dstny, et Olivier Marcillaud, Directeur général de la filiale française, livrent leur analyse des mutations du marché des communications unifiées et des opportunités pour les revendeurs.

Dstny, acteur de premier plan en Europe, se positionne comme un partenaire clé pour les entreprises cherchant à s’adapter aux nouveaux usages du travail hybride et à la montée en puissance du cloud et de la convergence fixe-mobile. « Nous sommes un des leaders européens des communications unifiées, et la convergence mobile est au cœur de notre offre», souligne Daan De Wever, mettant en avant la nécessité pour les entreprises de disposer de solutions flexibles et sécurisées.

L’entretien revient sur les différences entre le marché français et d’autres pays européens, notamment les pays nordiques où la convergence mobile est déjà une norme : « Dans le nord de l’Europe, 90% des entreprises ont une convergence complète, alors qu’en France, nous en sommes encore aux prémices. C’est une vraie opportunité pour les revendeurs », explique-t-il.

De son côté, Olivier Marcillaud détaille l’approche de Dstny pour accompagner les revendeurs en France, en leur offrant des solutions adaptées à leur modèle de distribution :

Marque blanche , permettant aux partenaires d’intégrer les services Dstny sous leur propre enseigne.

Modèle d'agent, où les distributeurs commercialisent directement les offres sous la marque Dstny.

« Nos revendeurs recherchent des offres packagées, faciles à vendre et à déployer, pour répondre aux besoins des PME qui n’ont pas toujours une forte maturité technologique. Nous simplifions nos produits pour qu’ils soient immédiatement opérationnels », précise-t-il.

L’interview met aussi en avant l’accompagnement proposé par Dstny : formations produits et techniques, support avant-vente, co-investissement marketing et un réseau commercial de proximité permettant d’être au plus près des partenaires. « Nous avons organisé notre force commerciale pour qu’aucun revendeur ne soit à plus de deux heures d’un interlocuteur Dstny, car la proximité est un élément clé de différenciation », insiste Olivier Marcillaud.

Entre perspectives d’évolution du marché et solutions concrètes pour les revendeurs, cette interview a pour objectif d’éclairer les enjeux à venir et les opportunités à saisir pour accompagner les entreprises vers des communications toujours plus intégrées et performantes.

Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la société Dstny