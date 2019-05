Dropbox a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année et a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce à la hausse du nombre d’abonnés payants. A l’issue du premier trimestre, le spécialiste du partage et du stockage de fichiers affiche 13,2 millions d’utilisateurs payants (contre 11,5 millions un an plus tôt) dont 100.000 issus de l’acquisition en février dernier pour 230 millions de dollars d’HelloSign, à l’origine d’une plateforme de signature électronique et de workflow. Le revenu moyen par utilisateur payant est de 121,04 dollars, comparé à 114,30 dollars pour la même période l’année dernière, soit une croissance de 5,9%. En hausse de 22% par rapport à la même période de l’année dernière, le chiffre d’affaires s’est établi à 385,6 millions de dollars. Les pertes opérationnelles ont fortement été réduites et passent en un an de 465,5 millions de dollars, soit 2,13 dollars par action, à 7,7 millions de dollars, soit 2 cents par action.

« Nous avons démarré l’année 2019 avec un premier trimestre soutenu, tiré par la croissance continue du nombre d’utilisateurs et de l’ARPU », déclare dans un communiqué le cofondateur et CEO de Dropbox, Drew Houston. « Notre croissance du chiffre d’affaires de 22% et nos marges opérationnelles robustes reflètent notre stratégie de marché efficace et notre discipline opérationnelle. Nous avons atteint une échelle que peu de sociétés SaaS ont atteint et continuons à fournir des expériences de produits qui mettent Dropbox au centre des flux de travail de nos utilisateurs. »

La firme basée à San Francisco prévoit pour le deuxième trimestre des revenus compris entre 399 millions de dollars et 401 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 399,4 millions de dollars, selon Reuters qui s’appuie sur les données IBES de Refinitiv. Dropbox table par ailleurs sur une marge d’exploitation ajustée comprise entre 9% et 10%.

Pour l’ensemble de l’exercice, la société relève ses prévisions et prévoit désormais un chiffre d’affaires établi entre 1,63 et 1,65 milliard de dollars et une marge opérationnelle ajustée comprise entre 11% et 12%.