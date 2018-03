Salesforce soutient Dropbox depuis 2014, notamment au travers de son fonds d’investissement Salesforce Ventures. Les deux sociétés sont par ailleurs partenaires via l’application Dropbox for Salesforce, disponible sur Salesforce AppExchange, qui permet aux équipes de consulter et de partager leurs fichiers dans la plateforme CRM. Ce partenariat vient d’être renforcé par un nouvelle annonce. Les deux entreprises vont en effet développer deux nouvelles intégrations de leurs plateformes respectives.

La première permettra au travers de la nouvelle solution Digital Asset Engagement la création de dossiers Dropbox personnalisés dans Salesforce Commerce Cloud et SalesforceMarketing Cloud. Ces dossiers seront accessibles aussi bien par les équipes internes que par les partenaires externes du client. Avec la prise en charge des workflows bidirectionnels, les utilisateurs auront ainsi accès à des contenus pertinents et à jour, qu’ils travaillent dans Dropbox ou Salesforce. A titre d’exemple, une entreprise de commerce de détail utilisant Salesforce Commerce Cloud pourra créer un dossier Dropbox pour accéder à des images produit ou des briefs depuis une agence de communication extérieure. L’entreprise sera avertie si cette dernière effectue des ajouts ou des modifications afin de mettre à jour sa boutique en ligne. Par ailleurs, Dropbox prendra désormais en charge les documents Quip, ce qui permettra aux utilisateurs des deux plateformes de travailler sur des fichiers de ce format stockés dans Dropbox.

Ces nouvelles offres devraient être disponibles au cours du second semestre de cette année. Les tarifs seront communiqués lors du lancement. Une version bêta de Digital Asset Engagement est toutefois disponible dès à présent.

En plus de ces nouvelles intégrations, Salesforce va adopter pour ses besoins propres la solution Dropbox Enterprise, tandis que de son côté Dropbox s’engage à augmenter de manière significative l’utilisation des produits Salesforce au sein de son organisation, notamment les solutions Salesforce Service Cloud, Marketing Cloud et PRM.