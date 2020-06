Dropbox enrichit son espace de travail avec quelques nouvelles fonctionnalités et services et entre sur le marché du gestionnaire de mots de passe avec Dropbox Passwords. Issue du rachat en 2019 de Valt, cette fonctionnalité concurrence ainsi les applications Dashlane, 1Password ou encore LastPass. Autre nouveauté, Dropbox Vault fournit un espace hébergé dans le cloud pour les documents sensibles. On y accèdera par un code PIN à six chiffres. Dropbox Passwords et Vault sont disponibles en bêta pour les utilisateurs mobiles de l’offre payante Dropbox Plus.

Par ailleurs, la firme californienne propose désormais la sauvegarde sur Dropbox des dossiers et fichiers clés de l’ordinateur (PC Windows ou Mac). Ces documents sont synchronisés en continu entre le cloud et le disque dur et accessibles depuis n’importe où. Cette fonctionnalité est proposée en bêta pour les clients Dropbox Basic, Plus et Professional.

Issue elle aussi d’un rachat – celui d’HelloSign l’an dernier – la fonctionnalité de signature électronique sera bientôt accessible directement depuis Dropbox.

Toujours depuis Dropbox, les clients peuvent désormais accéder à un magasin d’applications. Ils y trouveront des applications de partenaires tels que Zoom, Google et Slack, qu’ils pourront connecter à leur compte Dropbox. D’autres partenaires vont venir enrichir l’App Center au fil du temps.

Enfin, Dropbox annonce le lancement d’un plan familial permettant à six personnes maximum de partager 2 To d’espace de stockage, chacune ayant son espace privé, sous un seul forfait et avec une seule facture. En test actuellement, Dropbox Family sera déployé en cours d’année.