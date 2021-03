Après avoir annoncé une réduction de ses effectifs de 11% en début d’année, le fournisseur de services de stockage dans le Cloud acquiert la startup DocSend pour 165 millions de dollars sans emprunt bancaire.

Le communiqué précise que plus de 17 000 clients de toutes tailles utilisent DocSend à l’heure actuelle et souligne la complémentarité des deux sociétés dans le contexte de travail à distance généralisé. « La demande d’outils numériques qui aident les gens à organiser leur contenu et à collaborer de manière transparente les uns avec les autres augmente », constate Drew Houston, co-fondateur et directeur général de Dropbox. « DocSend complète parfaitement notre feuille de route de produits et nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre équipe. » Les personnes utilisant Dropbox pourront désormais soumettre des propositions et en faire le suivi avec DocSend.

La finalisation de l’acquisition est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2021.