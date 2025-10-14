DRI ajoute une corde à son arc avec le lancement de la plateforme « IA-souveraine.fr ». Avec cette nouvelle solution, l’hébergeur web Manceau permet aux entreprises et collectivités d’accéder de façon centralisée à un large choix d’outils et de modèles d’IA et de les exploiter en préservant la confidentialité de leurs données.

La plateforme d’IA repose sur les technologies de Swiftask, une jeune pousse nantaise dont DRI est associé fondateur. Elle propose un espace de travail unifié intégrant plus de 80 modèles d’IA via un abonnement unique. Pour les enjeux de souveraineté, les organisations privilégieront les modèles open source (Mistral, LLaMA, etc.). Ces derniers son directement hébergées chez DRI dans ses datacenters certifiés (ISO 27001), garantissant que les données sensibles restent sur le territoire national et ne transitent pas par des acteurs étrangers.

La plateforme se veut toutefois hybride et réunit aussi les dernières versions de modèles propriétaires tels que Chat GPT, Claude et Gemini. Elle permet également d’exploiter différentes IA spécialisées (analytique, conversationnelle, prédictive, sécuritaire) et de combiner les outils pour automatiser des tâches comme la veille, la rédaction, le reporting, ou encore la publication de contenus.

« IA-souveraine.fr » vient par ailleurs d’être référencée par la centrale d’achat public Gigalis. Elle vient enrichir le portefeuille de solutions de sa « fabrique d’IA territoriale » visant à mieux accompagner les collectivités dans leurs projets IA et d’open source.

« Ces solutions sont accessibles en circuit court et sans appel d’offre. C’est la garantie d’avoir un coût limité en centrale d’achat et de pouvoir rester agiles pour les acteurs publics face aux évolutions rapides du numérique », explique dans un communiqué Régis Josso, PDG du Groupe DRI.

DRI table sur une augmentation de 15% de son activité dans les 12 prochains mois grâce à la visibilité apportée par ce référencement.