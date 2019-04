Dopé par ses pôles Edition et Conseil (eux-mêmes boostés par les acquisitions du groupe en Suisse, au Benelux et au Royaume-Uni), Visiativ voit son chiffre d’affaires du premier trimestre bondir de 44% à 28,8 millions d’euros. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se limite à 1%.

Le pôle Édition enregistre une croissance de 24%, dont 10% en organique, pour atteindre 7 millions d’euros. Les ventes en mode SaaS progressent de 24% en organique et représentent désormais 27% des ventes du pôle.

Le pôle Conseil, issu de l’acquisition du cabinet ABGI Group (non consolidé au 1er trimestre 2018), réalise un chiffre d’affaires de 6,9 millions d’euros. En données pro forma, la croissance est de 11%.

Le pôle Intégration totalise un chiffre d’affaires de 27,5 millions d’euros, dont 2,7 millions d’euros pour le segment Business Development (cloud, rapid manufacturing). Sur le segment Intégration Dassault Systèmes, l’activité est en progression de 20% et en baisse légère de 1% à périmètre constant, une baisse que le groupe attribue à un contexte un peu moins favorable. A l’issue du 1er trimestre 2019, la part des ventes à l’international de ce pôle s’élève désormais à 21% (contre 13% du chiffre d’affaires annuel 2018).

La part du chiffre d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) atteint 61% au 1er trimestre 2019, contre 57% au 1er trimestre 2018 et 60% sur l’ensemble de l’exercice 2018.

Visiativ confirme son objectif de chiffre d’affaires consolidé de plus de 200 millions d’euros, soit une croissance totale de plus de 20%, combinant croissance organique et effet de consolidation en année pleine des acquisitions réalisées en 2018 et début 2019. Le groupe s’attend à une nouvelle progression de la rentabilité en 2019.

Par ailleurs, quelques mois après l’acquisition de Design Solutions, distributeur Solidworks au Benelux, l’éditeur et intégrateur annonce le rachat, toujours au Benelux, de l’activité de distribution de la plateforme 3DExperience de Processia. Cette activité, qui compte une quarantaine de clients dont des grands comptes de l’aéronautique, représente un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 1,2 million d’euros. Visiativ complète ainsi son offre sur cette zone géographique et renforce son partenariat avec Dassault Systèmes.