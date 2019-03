Dolist annonce aujourd’hui l‘acquisition de la startup lyonnaise Welkom, qui a développé un logiciel Saas pour simplifier la création d’emails responsive: Welkom Editor. Les conditions financières de l’acquisition ne sont pas dévoilées. Avec le développement de l’usage de smartphones et tablettes, les messages emails doivent impérativement être capables de s’adapter à tous les types de terminaux et respecter des contraintes techniques de plus en plus nombreuses : codage HTML, spécificités propres à chaque messagerie, règles de filtrages anti-spam, etc. En parallèle, les services marketing recherchent des outils très simples et faciles d’utilisation pour réaliser eux-mêmes des messages attractifs, gagner en réactivité et réduire les coûts.

« Depuis près de 3 ans, nous avons mis au point avec nos premiers clients une plateforme à la fois très simple et puissante. Nous avons de très bons retours. Le rapprochement avec Dolist va nous permettre d’accélérer la roadmap de développement fonctionnel et de mettre en place une véritable stratégie commerciale », déclare dans un communiqué Joris Crozier, co-fondateur et ex-CEO de Welkom.

La jeune pousse Welkom propose en effet une solution qui permet de :

• réaliser des messages par simple glisser/déposer

• s’affranchir de tout l’aspect technique de la construction de messages

• utiliser des modèles de messages (templates/blocs) à la charte graphique de l’annonceur

• personnaliser facilement les messages, quelles que soient les plateformes de routage utilisées

• centraliser les créations et travailler en mode collaboratif

• ne pas être dépendant d’une solution de routage spécifique, les messages étant totalement compatibles avec chacune d’entre elles.

Dolist met en place une équipe spécialisée pour la conception et le développement de ce nouveau produit. Welkom étant historiquement implantée à Lyon, l’éditeur bordelais saisit cette opportunité pour y ouvrir également une agence commerciale. Plusieurs recrutements techniques et commerciaux sont d’ailleurs en cours. « Welkom Editor a un potentiel de développement important. Nous allons pouvoir renforcer notre position sur ce segment de marché en spécialisant une équipe dédiée à ce produit. Nos clients vont en bénéficier directement au travers de nos technologies mais pas seulement. Nous souhaitons également proposer Welkom Editor en offre Saas autonome, disponible pour tous, quel que soit le logiciel de routage. Et nous envisageons une approche dédiée aux éditeurs de logiciels » », indique de son côté Jean-Paul Lieux, directeur associé de Dolist.