Rzilient, jeune société technologique française, continue sur sa lancée prometteuse en s’intégrant à tous les niveaux de la chaîne de valeur informatique pour proposer des services clés en main aux PME grâce à une plateforme de gestion iT unique en constante amélioration.

La plateforme SaaS de Rzilient permet une gestion de parc informatique automatisée, plus simple et plus durable pour toutes les entreprises au travers d’une offre triple : du pilotage de tous les sujets iT via une plateforme dédiée unique et personnalisée, à une fonctionnalité exclusive de maîtrise du budget et d’optimisation des dépenses liées à la gestion informatique, en passant par l’acquisition de matériel (disponible à l’achat ou en leasing) adapté aux besoins et profils des équipes.

La gestion iT n’a jamais été aussi simple pour les professionnels en quête d’un service complet qui permet l’intégration des différents flux, données et démarches opérationnelles.

Parmi les nombreuses fonctionnalités centralisant l’infogérance des entreprises, celles d’onboarding et d’offboarding facilitent la gestion informatique quotidienne des ressources humaines. ****Des solutions de financement adaptées à tous besoins et budgets ont été mises en place : le leasing permet d’éviter les externalités négatives, et de rentrer dans l’économie de la circularité et de la fonctionnalité. La vision globale de l’inventaire de l’entreprise et de celui de Rzilient offre une agilité inégalée de recherche et de choix pour l’équipement des employés. Il est également possible de passer commande directement depuis la plateforme via à un espace dédié. Ces procédures, inhérentes à l’offre de device-as-a-service fournie par Rzilient, sont désormais automatisées, facilitées et fluidifiées grâce à la gestion de parc à distance. Elles répondent aux enjeux d’organisation, de management et de sécurité de toute entreprise, publique ou privée, et permettent des gains d’argent, de temps, et de performance.

Ces économies sont à la fois directes, en raison de l’acquisition de matériel plus économique — ce sont jusqu’à 30 % d’économies qui peuvent être réalisées sur le hardware grâce aux services de circularisation de matériel et de leasing — et indirectes grâce aux gains de temps que permettent la centralisation des sujets iT et la mise en place de solutions de maintenance prédictives pour éviter les lenteurs et incidents informatiques.

En moyenne, les entreprises perdent 30 minutes d’efficacité par jour et par employés, soit 109h par an, à cause des lenteurs informatiques ou de l’intendance du matériel et des démarches opérationnelles pour les managers (étude Easy Panel). Pour ces entreprises, les coûts d’opportunité, qui se matérialisent dans les choix qu’elles font lorsqu’elles décident d’une direction plutôt qu’une autre, explosent. Si les rôles et les procédures iT ne sont pas optimisés, ces coûts atteignent l’équivalent de plus de 3 000 € par mois pour une entreprise de 25 collaborateurs, et 13 300 € pour une entreprise comptant 100 collaborateurs. Un enjeu économique considérable. Pour y répondre, Rzilient propose un accès illimité à un support humain disponible et efficace, qui simplifie également la prise en main des problématiques informatiques pour tous les managers et collaborateurs.

“De plus en plus d’entreprises ont besoin de trouver des solutions pragmatiques et actionnables pour alléger leur charge iT, et simplifier la gestion de leur parc informatique. C’est tout le caractère innovant de notre plateforme : Rzilient intervient pour lisser les frictions sur la chaîne de valeurs informatique, en proposant du matériel, des solutions de financement et des services compatibleavec les schémas organisationnels et les outils déjà mis en place dans les organisations, pour déployer les systèmes, les accès, les politiques de sécurité et de management qui leur correspondent. Ainsi, elles peuvent déléguer l’entièreté, ou une partie seulement, de leur management iT, de manière à créer une boucle vertueuse qui vient limiter les externalités négatives économique, et environnementales”, indique Alexis Valero, Co-fondateur de Rzilient.

En 2021, le secteur du numérique était responsable de presque 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d’ici 2025 (Ademe). Les solutions de Rzilient sont pensées et appliquées pour simplifier la transition numérique des entreprises, leur permettre de mettre en application les principes de Responsabilité Numérique en Entreprise, et de s’inscrire dans des dynamiques de sobriété numérique — moins de matériel neuf, un usage maîtrisé tout au long du cycle de vie et une circularisation des équipements informatiques.

Un peu plus d’un an après le début de son activité, Rzilient s’impose comme le partenaire de gestion iT nouvelle génération des petites et moyennes entreprises. Elle compte désormais à son actif quelques 200 clients convaincus par la prise en charge de leur gestion iT, ayant délégué la plupart de leurs démarches, centralisé leurs données sur la plateforme et concilié performance et infogérance simplifiée et durable.