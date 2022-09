Le Gartner appelle à la vigilance face à la hausse attendue des prix du SaaS. Dans une note à ses abonnés intitulée « 3 raisons pour lesquelles les fournisseurs SaaS augmentent les prix et ce que vous pouvez faire à ce sujet », que nos confrères de The Register ont pu consulter en intégralité, le cabinet d’études explique ce qui motive ces augmentations, qui pourraient atteindre 15 à 20% dans les trois prochaines années.

Les trois raisons mises en avant par les fournisseurs sont la répercussion des coûts de l’inflation, de la main-d’œuvre et des investissements en matière de développement durable. Mais sont-elles vraiment justifiées ?

Sur le sujet de l’inflation, le Gartner relève que « malgré des taux de marge nette élevés, les fournisseurs SaaS démontrent leur intention d’augmenter leurs revenus au rythme de l’inflation, non seulement en couvrant leurs augmentations de coûts, mais aussi en appliquant des augmentations de taux d’inflation pour accroître leur rentabilité ». Suivre les indicateurs financiers de ces fournisseurs pourrait l’attester. L’inflation n’évolue pas non plus partout au même rythme. Le Gartner conseille donc de s’assurer que les taux retenus sont en phase avec ceux de la région concernée.

La hausse des coûts de main-d’œuvre semble la moins discutable pour le Gartner, qui prévoit qu’elle reste à un niveau anormalement élevée en 2022 et jusqu’en 2023. Ce qui n’empêche pas les fournisseurs de devoir faire preuve de transparence. Ceux avec un niveau d’automatisation élevé sont moins vulnérables sur ce point.

Sur le dernier point du développement durable, le Gartner reconnait que de nouvelles réglementations sont susceptibles d’être introduites partout dans le monde, de sorte que les acheteurs préféreront les fournisseurs SaaS conformes, qui pourront profiter de cet avantage pour facturer davantage. Ce qui est légitime à condition de refléter les couts réels.

« Les fournisseurs peuvent justifier ce coût supérieur par le coût d’exploitation ou d’utilisation de centres de données écologiques (ceux fonctionnant avec de l’énergie renouvelable et utilisant des technologies économes en énergie). Cependant, ces centres de données sont conçus pour être plus efficaces, ce qui réduit les coûts », fait valoir le Gartner.

Pour mieux prévenir ces hausses de prix, le cabinet d’études recommande de s’y prendre tôt pour négocier les actualisations de licences, rappelant que de nombreuses licences SaaS incluent des renouvellements automatiques avec un avertissement de 30 ou 90 jours.