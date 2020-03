Dell Technologies World 2020, qui devait initialement avoir lieu à Las Vegas du 4 au 7 mai, avait été converti au début du mois en un événement en ligne qui devait se dérouler aux mêmes dates, en raison de la pandémie de coronavirus. La firme texane vient de décider de la reporter au mois d’octobre. Les dates précises ne sont pas communiquées. « Il y a trois semaines, avec les informations dont nous disposions à l’époque, nous avons décidé de virtualiser Dell Technologies World. Beaucoup de choses ont changé au cours de ces trois semaines », explique Dell sur la page consacrée à cette manifestation. « Il est clair pour nous que nous devons rester concentrés sur le soutien à nos clients et partenaires et sur leurs besoins les plus immédiats. »

Dell Technologies, de même que sa filiale VMware, on par ailleurs indiqué à la SEC qu’elles abandonnaient leurs prévisions initiales pour l’exercice en cours, n’étant pas en mesure de prédire quel serait l’impact de la pandémie sur leur activité.

Fin février, Dell avait annoncé pour l’exercice 2021 des revenus compris entre environ 92 et 95 milliards de dollars et un bénéfice par action compris entre 5,90 dollars et 6,60 dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 6,72 dollars. Contrairement à Microsoft et HP, le constructeur n’avait alors pas tenu compte de l’effet de la pandémie « Je ne pense pas qu’il soit approprié de le quantifier, parce que je ne suis pas sûr que nous en connaissions le plein impact », avait expliqué à Bloomberg le directeur financier Tom Sweet. « Nous avons déplacé la production et les pièces de rechange. Sommes-nous à pleine capacité ? Non, nous naviguons en nous basant sur ce que nous savons aujourd’hui. » Plus récemment, dons une interview accordée à CRN, Michael Dell avait expliqué que sa société était « bien préparée » à une augmentation spectaculaire de la demande de PC et d’ordinateurs portables, de plus en plus d’employés étant obligés de travailler à domicile dans un avenir prévisible.

Dell et VMware, qui ont déposé des avis distincts auprès du gendarme américain de la bourse, ont indiqué qu’ils fourniraient plus d’informations lors la publication de leurs résultats trimestriels au mois de mai.